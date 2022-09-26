Яку підготовку проходять мобілізовані в росії – розповіли в британській розвідці

На військові бази росії почали прибувати перші мобілізовані чоловіки. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт.

Як передає NNS, про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як наголошується у зведенні, виписано вже кілька десятків тисяч повісток.

«На військові бази почали прибувати перші частини призваних за частковою мобілізацією в росії. Вже видано багато десятків тисяч призовних листів. Тепер росія зіткнеться з адміністративною та матеріально-технічною проблемою, щоб забезпечити навчання військ», йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, на відміну від більшості західних армій, російські збройні сили проводять початкову підготовку солдатів на низовому рівні в рамках оперативних підрозділів, а не спеціалізованих навчальних закладах.

Як правило, один батальйон у складі кожної російської бригади залишається в гарнізоні, якщо два інших розгортаються, і може надати кадри інструкторів для навчання новобранців чи поповнення.

Однак hосія перекинула багато цих третіх батальйонів в Україну. Багато хто з покликаних військовослужбовців протягом кількох років не мали військового досвіду.

«Відсутність військових інструкторів і поспішність, з якою росія почала мобілізацію, передбачає, що багато хто з покликаних військовослужбовців вирушить на передову з мінімальною відповідною підготовкою», йдеться в повідомленні і зазначається, що з новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.

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