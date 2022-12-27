Російські пропагандисти з Russia Today опублікували дивний ролік про Різдво, де показують, як Європа нібито поринула у темряву через антиросійські санкції.

Ролік про Різдво від пропагандистів Russia Today

У своєму «творінні» путінські посіпаки бажають європейцям «щасливого русофобського Різдва».

Відео, яке більше схоже на те, як вже живуть деякі росіяни, стало вірусним в інтернеті, передає НСН.

В ньому показано нібито європейську родину, яка у 2021 році зустрічає Різдво у теплі й затишку, де дитині дарують хом’яка.

А вже 2022-го ця ж сім’я зустрічає свято з ліхтариками та без світла, а хом’як вже «добуває» електрику, бігаючи у колесі.

Але найепічнішим є Різдво 2023 року – у будинку немає світла, а самі члени сім’ї у приміщенні в куртках, шапках і шарфах. Далі пропагандисти показують страшенний голод, який нібито чекає на європейські міста. У кадрі видно, що жінка пригощає родину супом, який нібито приготувала з хом’яка.

Це не перший ролік про «замерзаючу Європу»

Раніше іншу відеороботу, але з тим же посилом опубліквав монополіст «Газпром». Як з’ясувалося, ролик про «замерзаючу від санкцій» Європу знімали в Красноярську. Місцеві Telegram-канали вказували, що дане російське місто «загалом ніколи не було газифіковано».