Гіркін порівняв росію з нацистською Німеччиною і передбачив їй поразку у війні (відео)

Колишній так званий “міністр оборони ДНР” Ігор Гіркін (Стрєлков) порівняв дії російської влади із діями керівництва нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

Про це пише “Фокус”, передає NNS.

За його словами, незабаром після нападу Німеччини на Радянський Союз практично всю кадрову радянську армію знищили. Але, починаючи з першого дня війни, в СРСР включилися всі механізми тотальної мобілізації, хоча керівництво країни явно не могло припускати такого катастрофічного сценарію.

“А що робить нацистська Німеччина в цей час? Тільки в 43 році випуск бомбардувальників став проводитись у дві зміни, сказав Гіркін. – Тоді, як наші евакуйовані заводи в три зміни пихкали цілодобово, у німців до 43 років намагалися не брати на виробництво жінок, військовополонених просто морили голодом у таборах, з 43 року почали їх використовувати в німецькій промисловості, хоча їх були мільйони. Надіялися, типу ось тут воюємо, а тут спокійно, добре, всі прославляють Адольфа Алоїзовича, який так чудово під Сталінградом сидить, а ми все ще хліб з маслом жуємо і працюємо в одну зміну. Мені ось це нагадує”.

Ігор Гіркін наголосив, що, попри нерівні сили, менш розвинену промисловість, Україна воює всерйоз. Тоді як росія втрачає не тільки час, а й кадрову армію, не створюючи нову армію воєнного часу, і намагаючись сурогатами заліпити проріхи у фронті.

“У мене складається виразне враження, що дуже багато хто в Кремлі і на чолі Міністерства оборони за поразку, вже не знаю — за велику чи не дуже, сказав ексватажок бойовиків. -Тому, що вони роблять все, щоб не робити найголовнішого – не воювати по-справжньому”.

Також Стрєлков прокоментував втечу російських військових зі Зміїного: “Безперечно, поразка”.