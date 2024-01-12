15-річний чеський підліток їхав захищати Україну, його затримали в Польщі

15-річний чеський підліток їхав захищати Україну від російських окупантів. Його затримали в Польщі.

Польська прикордонна поліція затримала юнака з чеського міста Острава, який нібито поїхав воювати за Україну.

Про це повідомило прикордонне управління в польській частині Сілезії, передає НСН з посиланням на Ліга.нет.

За даними правоохоронців, школяр спакував вдома паспорт, щоб поїхати в Україну воювати з агресорами з росії.

У поліції розповіли, хлопець нібито пішов з дому в середу 10 січня, але не прийшов до школи. Батьки повідомили про це поліцію і надали опис свого сина.

Чеські правоохоронці передали інформацію про нього своїм польським колегам, які служать у відділенні в чеському місті Хотебуза.

Опісля, зазначили у правоохоронному органі, за місцеперебуванням телефону підлітка польська поліція встановила, що він знаходиться в Польщі, в місті Перемишль, недалеко від кордону з Україною.

Правоохоронці зазначили, що йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон, але “завдяки міжнародній співпраці Прикордонної служби, поліції Чеської Республіки та українських служб молодий чеський громадянин щасливо повернувся додому”.

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