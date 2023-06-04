«Держава не захистить: рийте землянки, купуйте арбалети» – росіян закликають готуватися до буремних подій

Росіян закликають готуватися до буремних подій. Одіозний окупант звернувся до співгромадян у контексті того, що зараз відбуваються на території країни-агресорки, де фактично розгортається громадянська війна, а влада обрала тактику замовчування. Сам загарбник знаходиться на даний момент на захопленому лівобережжі української Херсонщини.

Він веде телеграм-канал «Тринадцятий» з більше, ніж 120 тис підписників і не приховує, що брав участь у війні на Донбасі на боці росії у 2014-15 роках. Часто публікує фото з того періоду. Ім’я загарбника Єгор Гузенко, він відомий своїми рашистськими заявами. Зокрема, не раз закликав масово вбивати українців, випалювати українську землю, застосувати ядерну зброю. Коли російські ракети влучають у багатоповерхівки і гинуть мирні люди, включаючи дітей, «тринадцяти» та його підписники виражають бурхливу радість.

Але цього разу заява рашиста стосується його співгромадян. Він звернувся до них із порадою готуватися захищати себе, адже на державу, мовляв, надії немає.

У якому б регіоні Росії ти не жив би, Бєлгородська область яскравий приклад тому, що держава не в змозі захистити наших співгромадян від ворогів, – каже рашист

Він закликає співгромадян терміново оформлювати ліцензію і купувати зброю. Якщо ж придбати вогнепальну зброю можливості немає, то придбати хоч що небудь. Наприклад, пневматичну.

Або все, з чого можна «грохнути» людину, це й різноманітні луки, блочні арбалети, що завгодно, – каже «тринадцятий»

Радить він і збирати НАЗ (Недоторканний Аварійний Запас), де повинні бути продукти довгого зберігання, бутильована вода, необхідні медикаменти.

Крім того, рашист закликає населення країни-агресорки рити землянки або облаштовувати інші укриття.

Організуйтесь у групи, спілкуйтеся з єгерами та мисливцями, подумайте над засобами зв’язку. Навіть елементарна цифрова радіостанція вже є добре. Організуйте у себе на ділянці підвальне укриття, зробіть землянку в три накати, подумайте над тим, де в разі чого ви вкриєтеся, – пише він

І закликає подумати, що робити, якщо відключать електрику або буде мати місце інша надзвичайна ситуація.

Придбайте генератор, зробіть запас палива, – коротше ваше завдання сьогодні, максимально подумати про свою безпеку. Якщо ви цього не зробите, за вас це не зробить ніхто. Заздалегідь відпрацюйте алгоритм дій у разі обстрілу або у разі евакуації вашої родини з небезпечної зони. Навчіть членів вашої родини надавати медичну допомогу і користуватися зброєю, всіх, навіть дітей – каже рашист

Він своїм посланням також готує росіян до партизанської війни. Каже, що статися може все, що завгодно.

І тут ми не можемо з ним не погодитися.

«Київ за три дні» – казали вони…

Росіян закликають готуватися до буремних подій: скрін звернення “тринадцятого”

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