Росіяни зіткнулися з труднощами, а українці взяли Новий Путь: що відбувається у Курській області сьогодні

У Курській області сьогодні тривають бої. Цей факт підтвердив Генштаб ЗСУ, не надавши більше жодної інформації про хід операції. Раніше аналітики повідомляли, що росіяни розпочали масштабний наступ на Курщині і підбивали підсумки першого дня.

У свіжому звіті експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на незначні просування російських військ у Курській області в районах, які Сили оборони контролюють не повністю. Зазначається, що росіяни, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами при подальших спробах контратак у підконтрольних українським силам районах, передають «Новини України – НСН» з посиланням на ISW.

Що відбувається у Курській області сьогодні

Російські війська продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області 12 вересня, але досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі, – йдеться у повідомленні

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Вишнівки (на південний захід від Кореневого) і на півночі Краснооктябрського (на південний захід від Кореневого).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нібито відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Кореневого з моменту початку контратак в ніч з 10 на 11 вересня, включаючи Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Незапне, Гордіївку, Краснооктябрське, Обухівку, Снагость і 10-й Жовтень.

Аналітики ж зазначають, що всі ці населені пункти знаходяться в межах існуючої заявленого рубежу російського просування, і ISW поки що не бачив візуального підтвердження того, що російські війська відбили будь-який з цих населених пунктів, окрім частин Снагостя та Краснооктябрьського.

Тим часом, геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що українська піхота просунулася через кордон у Тьоткіно (близько 40 км на південний захід від нинішньої української лінії фронту в Курській області).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, свідчать, що українська бронетехніка і піхота безперешкодно обходять російські протитанкові загородження “Зуби дракона” на російсько-українському кордоні на південний захід від Нового Путі (на південний захід від Глушково), що свідчить про те, що українські війська просунулися в цьому районі, і що російські війська не були готові використати ці загородження для відбиття транскордонних українських атак.

Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують наступати в районі населених пунктів Новий Путь, Медвеже (на південний схід від Глушково), Снагость, Ольговка (на схід від Коренево) і Фанасєєвка (на південний схід від Суджі).

Російські війська просунулися в районах Курської області, які українські війська ще не повністю контролюють і не намагаються контролювати, і російські війська, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами при подальшому просуванні в райони, які контролюються українськими військами, – йдеться у повідомленні

Також зазначається, що українські сили не намагалися закріпитися повсюдно на своєму виступі в Курській області, і цілком ймовірно, що Сили оборони мали менше консолідованих позицій у передових районах на краях виступу, куди нещодавно просунулися російські війська.

Російські контратаки проти краще підготовлених і укріплених позицій на території, яку контролюють українські війська, ймовірно, будуть набагато менш успішними, ніж контратаки, які російські війська розпочали 10-11 вересня, – вважають у ISW

Отже, головні висновки ISW за 12 вересня:

Російські війська продовжували контратакувати на всьому українському виступі в Курській області 12 вересня, але досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі.

Російські війська просунулися в районах Курської області, які українські війська ще не повністю контролювали і не намагалися контролювати, і російські війська, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами при подальших контратаках на ділянках виступу, які контролюють українські війська.

За повідомленнями, 12 вересня в результаті удару українських ПЗРК HIMARS було пошкоджено тимчасовий понтонний міст через річку Сейм і поранено групу російських військовослужбовців, які перебували неподалік від нього.

За повідомленнями, російська влада перекинула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії до Курської області і може розпочати передислокацію більш досвідчених бойових підрозділів для підтримки поточних російських контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил у Росії.

Тим часом, бійці ЗСУ взяли під контроль селище Новий Путь в Глушківському районі Курської області РФ. Про це повідомляє Телеграм-канал 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ “46 бригада (46 оаембр)”.

“Курський напрямок. Від побратимів. Новий Путь взяли. Працюємо біля Веселого. Давимо фланги русні”, – пишуть Захисники

Раніше бригада повідомляла, що ЗСУ атакують з флангу наступаючі підрозділи росіян на Курському напрямку.

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