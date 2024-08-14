Наступ України у Курській області: що кажуть у США і ЄС?

Наступ України у Курській області триває. Вчора президент Зеленський заявив про зайняті ЗСУ 74 населені пункти , а сьогодні російські пропагандисти повідомляють про ще три села.

«Новинам України – НСН» стало відомо, як реагують на цю операцію у НСН і Європі.

Наступ України у Курській області: що кажуть у США

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що події у Курській області спричинило лише вторгнення Росії в Україну. За його словами, зараз Україна “лише захищається”.

Пател заявив, що українську операцію у Курській області спричинив російський диктатор Володимир Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Зараз же Україна захищається від цієї агресії.

США не були залучені до жодного аспекту планування чи підготовки операції в Курській області, — сказав заступник речника

Також він наголосив на підтримці України “в її здатності захищатися”, зокрема “коли йдеться про захист від нападів або операцій, які можуть здійснюватися безпосередньо з-за кордону”.

Водночас Пател додав, що в можливостях використання Україною американської далекобійної зброї в їхній політиці не було жодних змін.

Як реагують у ЄС?

Віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель підтримав дії України у Курській області РФ.

Європейський Союз підтримує боротьбу народу України з російськими загарбниками, зокрема й операцію на Курщині.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у мережі X.

Зокрема, високий представник ЄС обговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою останній розвиток подій на фронті та контрнаступ у Курській області РФ.

Я підтвердив повну підтримку Євросоюзом боротьби народу України. Путіну не вдалося зламати український опір проти його необґрунтованого вторгнення і тепер він змушений відходити вглиб російської території, – сказав Боррель

Своєю чергою, Кулеба під час розмови з Боррелем зосереджувався на кроках, спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь.

Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області, – зазначив Кулеба

Зазначимо, що раніше у Єврокомісії також відреагували на прорив російського кордону з боку України. Речник комісії з зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що згідно з міжнародним правом, Україна “має законне право захищатися, зокрема шляхом завдавання ударів по агресору на його території”.

Нагадаємо: У МЗС України і ООН зробили заяви щодо подій у Курській області: що відомо і що там відбувається

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