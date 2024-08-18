Росіяни окупували ще одне село, а ЗСУ просунулися в межах Часового Яру – аналітики

Росіяни окупували ще одне село на Донеччині. Тим часом ЗСУ просунулися в межах Часового Яру.

Про це повідомляють аналітики DeepState і ISW, передають «Новини України – НСН».

Росіяни окупували ще одне село

Російські війська мають просування біля трьох населених пунктів на Донеччині. Про це пишуть аналітики DeepState.

Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного Противника відкинули біля Отруби, – йдеться в повідомленні

ЗСУ просунулися в межах Часового Яру

Українські сили незначно просунулися на правому березі каналу Сіверський Донець-Донбас у Часовому Ярі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували наземні наступи на північ від Харкова поблизу Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова біля Вовчанська.

Російські сили незначно просунулися поблизу Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, показують, що російські сили незначно просунулися в межах північно-східної Макіївки.

17 серпня російські війська продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. 16 і 17 серпня російські війська продовжували штурм в районі Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки, Переїзного.

Українські сили незначно просунулися в межах східного Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, показують, що українські війська просунулися на правому березі каналу Сіверський Донець-Донбас у Часовому Яру. Російський блогер стверджував, що українські сили також намагаються відбити позиції в лісовій місцевості на захід від Кліщіївки.

17 серпня російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просуваються в Нью-Йорку і контролюють приблизно 80 відсотків населеного пункту, хоча ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід від Желаного. Російські блогери стверджували, що російські війська захопили Новожеланне і просуваються на схід від Покровська до Крутого Яру. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Українська бригада, яка діє на Покровському напрямку, повідомила, що російське військове командування не перекинуло сили з Покровського напрямку і що основні сили Росії залишаються на сході України.

Російські сили незначно просунулися під час механізованого штурму на південний захід від Донецька, зокрема просунулися на північний захід від міста Побєда. Російські та українські джерела не коментували ситуацію в районі кордону Донецько-Запорізької області 17 серпня.

16 і 17 серпня на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було. Речник українського Таврійського угруповання військ Дмитро Лиховій заявив, що російські війська здійснили «деякі переміщення» на рівні бригади або нижчого підрозділу, але російські війська на півдні України не передислокувалися масово в Курську область.

Російські війська продовжували атакувати лівобережну Херсонську область, але не мали підтверджених успіхів.

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