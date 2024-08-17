Новини з Курської області: нові території і підірвані мости – що відомо (відео)

Новини з Курської області поки що радують, на відміну від інформації, яка надходить з Донбасу. Курська операція триває. В Генштабі України 17 серпня вранці заявили, що наші воїни успішно просуваються вперед. А російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися у полон.

Які ще новини з Курської області

Збройні сили України за останні дні взяли під контроль ще низку населених пунктів у Курській області.

Про це повідомляють Інститут вивчення війни і DeepState.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, минулої доби, 16 серпня, Сили оборони просунулись на південний схід від міста Суджа. Зокрема, за даними російських мілблогерів, йдеться вони просунулись на схід від селища Мирне та на південь від Спального, які розташовані поряд з цим містом. Також геолокаційні знімки вказують на активність наших військових у межах селища Борки на південний схід від міста.

За словами мілблогерів, бойові дії тривають на північ від Суджі біля Руського Поречного, на схід від нього біля Агронома та на південний схід вздовж лінії Гір’ї-Камишне-Крупець-Спальне.

«Російські блогери зазначають, що невеликі українські мобільні групи продовжують обмежені атаки за чинною лінією зіткнення у Курській області, а українські військові продовжують атаки біля Кореневе та на захід від селища Снагость (на південь від Кореневе)», — зазначають аналітик

Міноборони Росії заявляє, що російські війська відбили бронетанкову атаку ЗСУ в напрямку Гордіївки (на південь від Кореневе) та штурми на захід від Анастасіївки та на південний схід від Каучука (обидва на північний схід від Кореневе і приблизно за 27 км від міжнародного кордону).

Крім того, військові блогери стверджували, що війська РФ атакували українців, що діють біля селища Отруби на південний захід від Кореневе та вздовж міжнародного кордону.

«Оприлюднені 15 і 16 серпня геолокаційні кадри свідчать, що українські війська продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування українських військ у Курській області, зокрема поблизу Суджі», — наголошують в ISW

Сьогодні стало відомо, що сили оборони України взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області РФ. Про це повідомили аналітики групи DeepState.

Повідомляється, що йдеться про село Борки в Суджанському районі. Адміністративний центр Борківської сільради.

Знищення мостів у Курській області

Крім того, аналітики пишуть про руйнування ЗСУ двох мостів в Глухівському районі Курської області. Як вказують російські джерела, об’єкти у Глушково і Званному на південний схід від Кореневе були уражені з РСЗВ HIMARS.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що міст у Глушковому зруйнувався після удару. Російські військові блогери зазначили, що знищення мосту ускладнить роботу російських наземних ліній зв’язку в цьому районі, — підсумували експерти

Так, про знищення мосту через річку Сейм у Курській області повідомив одіозний блогер і загарбник з позивним Тринадцятий. Він зазначив, що на цьому мосту було ліквідовано волонтерів з так званої «ДНР».

ЗСУ випустили по переправі кілька американських ракет Himars, – пише Тринадцятий

Після чергового удару ввечері 16 серпня обрушився один із прольотів мосту.

Частина Глушківського району зараз відрізана – це Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів. Евакуювати мирне населення тепер можна лише водою, – написав пропагандист

Втім, деякі українські телеграм-канали повідомляють, що росіяни вже облаштували понтонну переправу.

Момент удару по мосту оприлюднили у Повітряних силах України вчора, а російські ЗМІ показали відео перших хвилин після удару.

Ще новини України і світу: 74 населених пункти: чого досягли ЗСУ через тиждень боїв у Курській області