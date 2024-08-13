74 населених пункти: чого досягли ЗСУ через тиждень боїв у Курській області

Через тиждень від початку боїв у Курській області Україна продовжує наступати. Нижче – матеріал воєнного оглядача ВВС Іллі Абишева , в якому він детально проаналізував ситуацію на цьому, новому напрямку фронту.

Отже, українські війська продовжують наступати в Курській області та брати під контроль нові населені пункти, попри недавні заяви російських провоєнних блогерів про початок стабілізації лінії фронту, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). Бої стають все більш жорстокими, обидві сторони підтягують резерви. Суцільна лінія фронту в Курській області, як і раніше, відсутня. ЗСУ один за одним завдають ударів у різних напрямках. Водночас російська армія все ще має перевагу на інших ділянках фронту і повільно, але вперто просуватися на Донбасі.

Подробиці — у огляді.

Чого досягли ЗСУ через тиждень боїв у Курській області

Українські війська здійснили серію нових наземних атак на заході Курської області — в районі села Слободка-Івановка (на північний захід від міста Суми та в двох кілометрах від кордону), смт Тьоткіно (на південь від Слободки-Івановки), сіл Гордєєвка, Успьоновка і Вікторовка (на північ від міста Суми вздовж кордону і на південь від райцентру Корєнєво), – передає ISW.

Слободка-Івановка, Успьоновка та Вікторовка, за даними російських джерел, захоплені ЗСУ, в районі сіл Снагость та Кремяноє (на південь і схід від Корєнєво) йдуть бої. Українські сили наступають також на північ від Корєнєво, намагаючись обійти цей населений пункт.

Посилаючись на кадри геолокації, ISW стверджує також, що під час механізованої атаки чисельністю до батальйону ЗСУ просунулися в лісистій місцевості в напрямку Каучука (на південь від Льгова і в 27 кілометрах від кордону).

Про атаки ЗСУ на цих напрямках, а також у районі стратегічно важливого села Мартиновка на північний схід від Суджі повідомляє і російський пропагандист Семьон Пєгов:

“Противник продовжує наступальні дії: ЗСУ намагаються перехопити контроль у населеному пункті Мартиновка, також не залишають спроб зайти в Корєнєво, перерізати трасу на Рильськ і пробують наступати на північ від Суджі”.

Увечері 13 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що під контролем України наразі перебуває 74 населені пункти.

“Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій”, – сказав глава держави

У понеділок, 12 серпня, з’явилися відеопідтвердження форсування українськими підрозділами річки Псел та заняття ними села Гуєво на схід від Суджі. В районі інших сіл на схід від Гуєва — Спального і Плєхового — точилися бої. З’являлися повідомлення, що ці села теж перейшли під контроль ЗСУ, але підтвердження цієї інформації поки що немає.

Учасники боїв з російської сторони зазначають, що передові підрозділи ЗСУ намагаються не вступати в лобові зіткнення з російськими частинами — користуючись свободою маневру, вони обходять їх з флангів або обмежуються розвідкою боєм.

Через тиждень після початку боїв у Курській області, 12 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше визнав очевидне — вторгнення здійснили регулярні частини української армії. За його словами, у ході операції ЗСУ захопили близько тисячі квадратних кілометрів російської території.

Експерти вважають ці дані дещо перебільшеними. Ймовірно, йдеться про загальну площу, на якій оперують українські частини — на ряді напрямків вони здійснили досить глибокі рейди. Але це не означає, що всі ці ділянки місцевості перебувають під контролем ЗСУ.

Український портал DeepState пише, що зараз ЗСУ контролюють близько 800 квадратних кілометрів Курської області, а ситуація ще на 230 квадратрих кілометрах незрозуміла.

Того самого дня в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов на нараді Володимира Путіна з силовиками доповів, що під контролем України перебувають 28 населених пунктів:

“Глибина проникнення на територію Курської області становить 12 кілометрів, ширина по фронту — 40 кілометрів”.

На цих словах Путін перебив в.о. губернатора і запропонував розповісти про соціально-економічну ситуацію: “Військове відомство нам доповість, яка там ширина і глибина”.

З подальшої доповіді голови області стало відомо, що всього потрібно евакуювати 180 тисяч осіб з Курської області. З них 121 тисяча виїхали самі чи з допомогою влади, а “з 59 тисячею робота триває”. Доля близько двох тисяч мешканців області невідома, сказав Смірнов.

Про погіршення ситуації розповів і голова Бєлгородської області Вячеслав Гладков. За його даними, близько 11 тисяч жителів Красноярузького району і близько 50-70% мешканців міста Шебьокіно залишили свої будинки. Як пояснив чиновник, напруга серед населення зростає, місцева влада не може відновлювати інфраструктуру в прикордонних районах, оскільки ЗСУ знищує їхню техніку.

Про спроби вторгнення українських частин на територію Красноярузького району Бєлгородської області було відомо ще на минулих вихідних, проте, як повідомляли російські джерела, атаки відбили.

У вівторок, 13 серпня російська влада оголосила евакуацію ще одного району Курської області — Великосолдатського. Він розташований між Суджанським районом, більша частина якого захоплена ЗСУ, і містом Курчатов, де працює Курська АЕС.

Що ще відомо

Росія перекидає підкріплення в Курську область, проте, як зазначає ISW, багато з них недостатньо підготовлені та укомплектовані. Можливо, саме тому російське командування поки що не форсує операцію з витіснення українських військ із російської території, а намагається виграти час, зосередившись на обороні та спробах локалізувати прорив ЗСУ.

“Неорганізованість регулярних російських батальйонів разом із рішенням доручити оборону Курської області Федеральній службі безпеки, а не міністерству оборони Росії, а також участь у бойових діях призовників, співробітників ФСБ і підрозділів Росгвардії стануть перешкодою для російських спроб створити ефективне командування і управління”, — вважають американські аналітики

Підпис до фото,Деякі російські телеканали розповідали про перекидання підкріплень у прямому ефірі, за що z-блогери їх жорстко критикували, а українські — “висловлювали подяку”

Як пише Forbes, ЗСУ почали окопуватися на захоплених територіях Курської області. Це свідчить, що вони планують залишитися там надовго. Окопуються і росіяни — за інформацією джерел з видання, обидві сторони почали формувати лінію фронту, підігнавши промислові екскаватори.

Тим часом як українська, так і російська армія повідомляють про успіхи, викладають у мережу відеозаписи вбитих солдатів супротивника та знищену військову техніку. Крім того, ЗСУ показують кадри, де вони встановлюють українські прапори у захоплених населених пунктах Курської області, а також записи з великою кількістю російських військовополонених.

У вечірньому зверненні 9 серпня президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим, які, за його словами, в останні три доби “особливо результативно” забезпечують поповнення обмінного фонду.

Що відбувається на інших фронтах

Операція в Курській області дозволила українським військам принаймні на найближчий час перехопити ініціативу на полі бою на одній із ділянок фронту. Однак на інших фронтах російська армія продовжує активні штурмові дії.

У понеділок і вівторок надходили повідомлення про атаки російських військ на різних напрямках, перш за все, на Покровському і Торецькому. “Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях”, — писав DeepState.

Втім, як зазначають коментатори, темпи російського наступу знизилися. Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінює російський поступ на Пантелеймонівку та Суху Балку як дуже повільний.

“На напрямку ‘головного удару’ передові підрозділи противника хоча й проводили інтенсивні атакуючі/штурмові дії, але останній ‘успіх’ мали лише десятого серпня. Та й то, невеликий — передовим підрозділам 30-ї та 15-ї омсбр 2-ї ЗВА противника, нарешті вдалося ‘завершити’ захоплення села Іванівка, взявши під контроль його західну частину”, — вказує він

За його даними, зараз російське командування перекидає в Курську область війська з другорядних напрямів — Харківського, Куп’янського, Херсонського і, ймовірно, Запорізького.

“Хоча наступальна операція ЗСУ у Курській області має суттєві перспективи, щодо ‘витягування’ резервів противника, причому, навіть, стратегічного рівня (якщо, звісно, вони ще залишились у нього, в чому я сильно сумніваюсь…), але припинення російського наступу найближчим часом, скрізь і зразу, я би НЕ очікував…”, — пише Машовець

На його думку, все може змінитися, якщо на Курському операційному напрямку у росіян відбудеться катастрофа — “принаймні, оперативного рівня, із чіткою перспективою розростання до стратегічного….”.

“Ось в такому разі, вони дійсно почнуть витягувати війська з інших операційних напрямків, наплювавши на якісь маловідомі хутори та села у Донецький, Луганський чи Харківській областях…”, — вважає експерт

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