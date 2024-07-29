Росіяни просунулися на Запоріжжі і на Донеччині – аналітики

Росіяни просунулися на Запоріжжі і на Донеччині. Зокрема, на думку, аналітиків, вони повністю захопили село Роботине у Запорізькій області. А також просунулися білі чотирьох населених пунктів у Донецькій області.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на ISW і DeepState.

Війська окупантів мали успіхи на Донеччині – DeepState

Війська окупантів мали успіхи у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.

У ніч на понеділок, 29 липня, аналітики DeepState повідомили про просування росіян одразу біля чотирьох населених пунктів області.

Ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки, — йдеться у повідомленні

Росіяни, ймовірно, повністю захопили Роботине на Запоріжжі – ISW

Російські війська, ймовірно, повністю захопили село Роботине в Запорізькій області України. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, Роботине було звільнене під час контрнаступу України влітку 2023 року.

Кадри, опубліковані 27 липня, свідчать про нещодавнє просування окупантів на північ від Роботиного та ймовірне захоплення всього Роботиного, пишуть аналітики ISW. Один з воєнкорів заявив, що війська РФ також нібито просунулися поблизу Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного), однак ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Що відбувається на Донеччині за даними ISW

На північний захід від Авдіївки: фахівці ISW звернули увагу на заяву командира батальйону 47 ОМБр Маґура Олександра Ширшина, який заявив про захоплення росіянами населених пунктів Прогрес і Вовче на цьому напрямку, зауваживши, що ці села «вже не наші». (Аналітики Deep State повідомляли про захоплення Прогресу 21 липня, про захоплення Вовчого — 27 липня, прим. ред.).

Російські «воєнкори» при цьому стверджували, що окупанти нібито просунулися також ближче до північно-східної частини села Желанне вздовж залізничної лінії в цьому районі та нібито захопили решту села Новоселівка Перша (ISW не наводить доказів цих тверджень росіян). Крім того, за непідтвердженими заявами росіян, у районі на північний захід від Авдіївки війська РФ нібито просунулися в напрямку Іванівки та до східної околиці Веселого або на територію Веселого. ​​Російські «воєнкори» також заявляють, що окупанти буцімто просунулися між Новоселівкою Першою та Уманським (на захід від Авдіївки) після того, як сили ЗСУ нібито відступили з цього району.

На захід від Донецька: кадри від 27 липня свідчать, що росіяни нещодавно просунулися в межах південно-західної частини Красногорівки. Російські «воєнкори» стверджують, що війська РФ нібито захопили більшу частину міста Красногорівка, тоді як ЗСУ нібито утримують позиції в напівміських і сільських районах на північно-західній околиці Красногорівки. Геолоковані кадри від 27 липня, також показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж посадок на південний схід від Водяного.

І трохи гарних новин

ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі. Кадри з підтвердженою геолокацією від 27 липня свідчать про те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в західній частині села Івано-Дар’ївка Донецької області (на південний схід від Сіверська). 27 та 28 липня російські війська продовжували наступальні дії в районах на схід від Сіверська (поблизу Верхньокам’янського) та на південний схід від Сіверська (поблизу Спірного та Івано-Даріївки).

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