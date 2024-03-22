Геть погано з логікою: ось як росіяни виправдали атаку на Україну 22 березня

Стало відомо, як росіяни виправдали масштабну атаку на Україну 22 березня. Цинічну заяву зробили у Міноборони країни-агресорки.

У Шойгу геть погано з причинно-наслідковими зв’язками. Він заявив, що сьогоднішня така – це нібито була відповідь обстріли Бєлгорода і рейд російських добровольців на територію РФ.

Про це НСН дізнався з повідомлення Міноборони РФ у Telegram.

У Міноборони РФ виправдовуються, що масштабний обстріл України нібито був відповіддю на рейд російських добровольців у Бєлгородську та Курську області.

У Шойгу при цьому заявили, що російська армія нібито завдала ударів “високоточною зброєю” та безпілотниками по об’єктах енергетики, військово-промислового комплексу, залізничних вузлах, арсеналах, місцях дислокації формувань ЗСУ та “іноземних найманців”.

Міноборони РФ нафантазувало, що буцімто було “дезорганізовано функціонування підприємств промисловості з випуску та ремонту озброєння, військової техніки та боєприпасів”.

Також Москва запевняє, що знищила іноземну військову техніку в Україну, яку надали країни НАТО і “порушила перекидання до переднього краю резервів”. Росія традиційно заявила про досягнення усіх цілей.

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 “Шахедів” та 37 ракет.

Під ударом окупантів була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

В “Укренерго” вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Аварійні відключення ввели у семи областях.

Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, зокрема у Запоріжжі та Хмельницькій області. Серед загиблих – 9-рчна дівчинка. Вона загинула у Запоріжжі разом зі своїм батьком.

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