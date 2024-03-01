Ще один регіон Молдови попросив «захисту Росії». Керівництво молдовської автономії Гагаузії Євгенія Гуцул та Дмитро Костянтинов перебувають із візитом у Москві. Про це пишуть російські ЗМІ, передає НСН.

Згідно із оприлюдненими повідомленнями, башкан (президентка) Гагаузії Євгенія Гуцул та голова Народних зборів Гагаузії Дмитро Костянтинов зустрілися з головою Ради федерації Росії Матвієнко. На зустрічі Гуцул просила покращити транспортне сполучення, щоб жителі автономії могли їздити до Росії та заявила, що Кишинів утискає права регіону. Матвієнко ж назвала курс Кишинева «русофобським».

Зазначимо, що на офіційних сайтах та сторінках у соцмережах молдовської автономії та Євгенії Гуцул інформація про візит відсутня

Нагадаємо, у серпні 2023 року Гуцул заявила про намір відкрити представництво Гагаузії у Москві.

У молдавському регіоні Гагаузія давно нагнітають ситуацію, заявляючи, що Кишинів нібито хоче скасувати автономію регіону. Про це тут говорять деякі політики. Зокрема, депутат Народних зборів Гагаузії Леоніда Кіося заявив, що центральна влада нібито веде активну діяльність, яка зруйнує автономію Гагаузії

Довідково:

Гагаузія – автономний регіон на півдні Молдови, в якому проживає 160 тисяч людей. Це три невеликих міста (включно зі столицею регіону, Комратом) і трохи більше ніж 20 сіл. У неї немає природного кордону з рештою території країни по річці, як у Придністров’я.

Ще один регіон Молдови попросив «захисту Росії»

Нагадаємо, раніше невизнане Придністров’я звернулося до Росії із проханням «захистити республіку в умовах економічної блокади з боку Молдови».

На інші, більш радикальні кроки, сепаратисти поки не йдуть, але все це – тривожні сигнали. Які дуже нагадують події на окупованому Донбасі взимку 2022 року.

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