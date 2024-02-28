Придністров’я звернулось до росії по захист від Молдови – подробиці

Придністров’я звернулось до росії з проханням про допомогу у зв’язку з начебто економічною блокадою з боку Молдови. Про це повідомляє “Новости Приднестровья”, передає НСН.

Придністров’я звернулось до росії по захист від Молдови

Так званий з’їзд депутатів усіх рівнів “Придністровської Молдавської Республіки” офіційно ухвалив резолюцію “Прийняти звернення до Ради Федерації і Державної Думи російської федерації з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров’я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання на території Придністровської Молдавської Республіки понад 220 тисяч громадян росії та унікального позитивного досвіду російського миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника в переговорному процесі”.

Крім того, депутати “ПМР” звертаються до ОБСЄ з закликом, щоб організація вплинула на керівництво Молдови “з метою повернення адекватного діалогу в рамках міжнародного переговорного процесу”.

Депутати також ухвалили звернення на адресу Європарламенту з проханням докласти зусиль для “запобігання тиску Молдови та порушенням прав і свобод придністровців”.

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