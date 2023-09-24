Анджей Дуда заявив, що знайдено рішення проблеми з українським зерном – Польща підготувала транзитні коридори, передає НСН, посилаючись на Економічні новини.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна до тих країн, які його потребують.

За словами Дуди, підготовленні спеціальні транзитні коридори, завдяки яким українське зерно, можна транспортувати через Польщу і далі відправляти, “куди воно дійсно потрібно”.

Президент Польщі підкреслив, що транзитний експорт досі відбувається.

Зазначається, що польській владі важко змиритись з рішенням Єврокомісії не продовжувати ембарго. Він додав, що це рішення суттєво шкодить лінії країн ЄС, яка проходить вздовж українського кордону.

Проблеми з українським зерном: що було раніше

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення запровадити односторонню заборону на імпорт української агропродукції було правильним.

Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Після цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо ці країни не знімуть зернову заборону.

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