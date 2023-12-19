Польща має 3 роки, щоб підготуватися до можливої війни з рф: Дуда скликає Радбез

Президент Поьщі Анджей Дуда скликає Радбез на 20 грудня. Тема зустрічі: війна в Україні і можливі загрози для Польщі. Про це повідомив в ефірі радіо ZET голова Бюро національної безпеки (BBN) РП Яцек Сєвєра, пише Рубрика, передає НСН.

У середу, 20 грудня, президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Ради національної оборони Польщі, в якому вперше візьмуть участь новий прем’єр Дональд Туск й члени його уряду.

За словами голови BBN Польщі, зустріч заплановано на 12:30 (за київським часом) у президентському палаці “Бельведер”.

Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи (обороноздатності – ред.), – зазначив Сєвєра

Він повідомив, що Польща має три роки, щоб підготуватися до можливої конфронтації з росією.

За його словами, ще на початку цього року росія могла відновлювати або виробляти 20 танків на рік, а зараз її потужності в цьому напрямку зросли навіть до 300 танків на рік.

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