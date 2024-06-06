«Пі@@ец, товарищи, у нас нефтик подорвали!»: на Росії вночі палали НПЗ і нафтобаза (відео)

На Росії вночі палали НПЗ і нафтобаза після ударів з повітря. Спекотно було у Ростовській та Бєлгородській областях.

ППО минулої ночі перехопило 13 безпілотників над Кримом та 6 – над Білгородською областю, а також знищило протикорабельну ракету «Нептун» над Ростовською областю, — кажуть у міноборони РФ

Забувши уточнити, що знову збивали ракети і дрони нафтобазами.

Так, вже відомо, що вночі після атаки безпілотників загорілися Новошахтинський НПЗ у Ростовській області на нафтобаза на території Старооскольского району Бєлгородської області.

Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, передають Новини України – НСН.

У Ростовській області сталася сильна пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. У регіоні увімкнули звуки повітряної тривоги, потім працювали системи протиповітряної оборони, а потім на НПЗ було чутно вибухи та почалася пожежа.

Місцева влада заявляє про атаку дронів ЗСУ та збиття всіх повітряних цілей.

Пізніше стало відомо, що виникла пожежа. Місцевий губернатор заявив, що на НПЗ працювали екстрені служби, але їх відкликали через нову повітряну тривогу.

Пожежа також була у Бєлгородській області. Горіла нафтобаза у Старооскольському міському окрузі. Горів один з резервуарів.

Тут російські чиновники також звинувачують в атаці дрони ЗСУ. За їх словами, спалах нібито був “оперативно ліквідований”, і що ніхто не постраждав.

Про результати атаки в окупованому Криму точної інформації наразі немає. Але у ЗМІ вже з’явилися дані про знищене судно окупантів цієї ночі у Чорноморському.

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