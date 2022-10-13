ПАРЄ ухвалила резолюцію, визнавши російський режим терористичним

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо України, яка визнає російський режим терористичним і передбачає створення трибуналу, передає, NNS.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила важливу резолюцію щодо України. Вона передбачає визнання російського режиму терористичним та передбачає створення трибуналу.

За відповідне рішення проголосувала абсолютна більшість учасників осінньої сесії ПАРЄ.

У ухваленій резолюції російський режим визнано терористичний. Крім того, у документі Рада Європи закликала надати Україні необхідне озброєння. Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони.

За резолюцію — 99 делегатів. Утримався один. Це історичний результат! Повна підтримка Парламентської асамблеї Ради Європи, – заявив у телеграм народний депутат Олексій Гончаренко.

Інформацію про резолюцію підтвердила заступниця голови фракції «Слуга народу» та член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

У схваленій резолюції Парламентська асамблея Ради Європи визнає чинний російський режим терористичним і закликає країн-учасниць Ради Європи:

будь-які перемовини відбуватимуться на умовах України;

надати Україні системи протиповітряної оборони;

однозначно засудити фейкові референдуми в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях України та утриматися від визнання будь-яких їх наслідків;

надати фінансову підтримку для відбудови України;

прискорити створення Спеціального Міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України;

створити комплексний міжнародний механізм компенсації, включаючи міжнародний реєстр збитків, і активно співпрацювати з українською владою у цьому напрямку.

Також своєю резолюцією ПАРЄ закликає рф дозволити гуманітарним місіям ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Ради Європи чи будь-якої іншої міжнародної організації сприяти обміну військовополоненими та звільненню політичних в’язнів