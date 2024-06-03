Оплатять квитки і навіть виділять «швидку»: Чехія сприяє поверненню українських біженців додому

Чехія сприяє поверненню українських біженців додому і у червні 2024 року запустила пілотний проєкт.

Про це повідомляє Radio Prague International, передають Новини України – НСН.

Українські біженці, які отримали в Чехії статус тимчасового захисту і які хочуть повернутися на Батьківщину, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави.

Що запровадила Чехія

Міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим – транспортування в машині швидкої допомоги.

Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.

Чехія готова оплатити квитки для близько 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.

Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено п’ять із половиною мільйонів крон.

Увага! Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.

Зазначимо, що станом на квітень цього року, за даними МВС, у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.

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