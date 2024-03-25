Дрони влучили у Новочеркаську ГРЕС: два блоки виведено з ладу

Дрони влучили у Новочеркаську ГРЕС, що у Ростовській області Росії, цієї ночі. Два блоки станції виведено з ладу.

Про це НСН повідомляє з посиланням на російській телеграм-канали, які публікують фото і відео нічної атаки. Позаштатні події на станції підтвердив губернатор Ростовської області.

У ніч проти понеділка в Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції. Два енергоблоки ДРЕС тимчасово виведено з експлуатації.

Місцеві жителі повідомили про звуки польоту дронів над областю, їх було не менше десяти.

Потім було чути вибухи у районі Новочеркаської ДРЕС.

В мережі вже поширюється відео з вибухами, після яких почалася пожежа.

Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено Новочеркаську ДРЕС. Були вибухи та сильна пожежа. З ладу виведено два енергоблоки. но відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська, – йдеться у повідомленні Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ

Новочеркаська ГРЕС: довідка

Новочеркаська ГРЕС — теплова електрична станція в мікрорайоні Донського міста Новочеркаська Ростовської області Південного федерального округу Росії.

Є основним джерелом генерації електроенергії у Ростовській області, що забезпечує електроенергією найбільш промислово розвинену південно-західну частину області. Входить до складу ПАТ ‘ОГК-2’.

Удари України по російській промисловості

Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на власні джерела повідомило про нібито заклики Вашингтону до України припинити атаки безпілотниками на російські нафтопереробні заводи, оскільки це призводить до зростання ціни на нафту у світі.

Пізніше це фактично підтвердив координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що ніхто не вказуватиме нашій країні – бити їй по російських НПЗ чи ні. Особливо на тлі ударів росіян по енергетичній та громадянській інфраструктурі України. І, судячи з пожежі на НПЗ у Самарській області в ніч із 22 на 23 березня, Україна продовжує запускати безпілотники з енергетичних об’єктів країни-агресора

Ситуацію прокоментував український аналітик, який має зв’язки серед дипломатів США Олег Шарп.

Він написав у своєму Телеграм-каналі

Хочу, щоб ви розуміли. Ми зараз нищимо їх НПЗ досить швидкими темпами, і хоча деякі американські друзі трохи у ступорі (у США дійсно почали потроху зростати ціни на бензин, але то, в основному, сезонне), ми дали зрозуміти по дипломатичних каналах: даєте якнайшвидше пакет допомоги, ми змінимо тактику, а поки так, як є.

Шарп підкреслив, що це не шантаж, а запорука виживання і один зі способів показати, що все у цьому світі взаємопов`язано.

Війна перетворила Україну з об`єкта на суб`єкт світової політики, а тому тепер з нею доведеться рахуватись всім – як партнерам, так і ворогам. Welcome to new realities! – додав аналітик

Нагадаємо, раніше: Дрони атакували Курську і Бєлгородську області: загорілися нафтобаза і вокзал

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