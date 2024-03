Дрони влучили у Новочеркаську ГРЕС: два блоки виведено з ладу

Про це НСН повідомляє з посиланням на російській телеграм-канали, які публікують фото і відео нічної атаки. Позаштатні події на станції підтвердив губернатор Ростовської області.

У ніч проти понеділка в Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції. Два енергоблоки ДРЕС тимчасово виведено з експлуатації.

Місцеві жителі повідомили про звуки польоту дронів над областю, їх було не менше десяти.

Потім було чути вибухи у районі Новочеркаської ДРЕС.

В мережі вже поширюється відео з вибухами, після яких почалася пожежа.

Новочеркаська ГРЕС — теплова електрична станція в мікрорайоні Донського міста Новочеркаська Ростовської області Південного федерального округу Росії.

Є основним джерелом генерації електроенергії у Ростовській області, що забезпечує електроенергією найбільш промислово розвинену південно-західну частину області. Входить до складу ПАТ ‘ОГК-2’.

Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на власні джерела повідомило про нібито заклики Вашингтону до України припинити атаки безпілотниками на російські нафтопереробні заводи, оскільки це призводить до зростання ціни на нафту у світі.

Пізніше це фактично підтвердив координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що ніхто не вказуватиме нашій країні – бити їй по російських НПЗ чи ні. Особливо на тлі ударів росіян по енергетичній та громадянській інфраструктурі України. І, судячи з пожежі на НПЗ у Самарській області в ніч із 22 на 23 березня, Україна продовжує запускати безпілотники з енергетичних об’єктів країни-агресора

Ситуацію прокоментував український аналітик, який має зв’язки серед дипломатів США Олег Шарп.

Він написав у своєму Телеграм-каналі

Шарп підкреслив, що це не шантаж, а запорука виживання і один зі способів показати, що все у цьому світі взаємопов`язано.