«Немовля вирізали з утроби матері» – нові подробиці про звірства ХАМАС в Ізраїлі

Нові подробиці про звірства ХАМАС в Ізраїлі оприлюднила газета BILD, репортер якої побував на базі, де зберігаються сотні тіл замучених мирних мешканців. Матеріал BILD цитує український журналіст Цаплієнко, передає НСН.

Репортер BILD Тіль Бірманн побував на військовій базі під Тель-Авівом, де у десятках морозильних контейнерів зберігається майже 1000 тіл жертв бойовиків ХАМАС. Оскільки багато трупів понівечено, їх ідентифікують за ДНК та зубами. Відспівуванням займається відставний армійський рабин Ісраель Вайс, який повернувся на службу заради «найважчого завдання в житті».

«Я знаю, що це тяжко. Але світ має знати, що наробили терористи, сказав він. — Ми знайшли там здебільшого спалені тіла. Вони були ще живі, коли їх підпалили. Ми знайшли тіла старих людей. Вони відрізали їм пальці на руках та на ногах. Ми знайшли голу жінку, яку вони зґвалтували. Але не просто зґвалтували, а розрізали на шматки. Я не можу це описати, але бачив вагітну жінку, якою вони розрізали живіт і витягли немовля. Ми бачили людей, яким розкроїли живіт і витягли органи. Таке я знав лише про нацистів»

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном показав йому фотографії дітей, яких, як стверджується, вбили та спалили бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль.

Фото опублікували в англомовному акаунті Нетаніягу в Twitter.

«ХАМАС нелюдський. ХАМАС – це ІДІЛ», – йдеться в повідомленні.

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