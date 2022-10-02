«Нас усіх розвели і обдурили! Армія лише на папері» – у росіян істерика через успіхи ЗСУ на фронті

У росіян істерика через успіхи ЗСУ на фронті. Такий висновок зробили кореспонденти NNS, проаналізувавши коментарі у російських Телеграм-каналах. Якщо ще недавно мешканці «великої та могутньої» масово закликали нищити міста і села сусідньої держави (тобто України) разом з літніми людьми і дітьми, то сьогодні таких закликів вже значно менше, а свою лють росіяни спрямовують проти власного керівництва і пропагандистів.

І хоч до повної перемоги нам ще далеко, а попереду у нас багато випробувань, проте не можна не радіти тому, як змінилися настрої росіян – від «візьмемо Київ за три дні” до паніки і відчаю через провали на фронті та тотальну мобілізацію. Адже, розуміючи, що українська армія розбила професійну російську, диванним воякам не дуже хочеться ставати мішенню для Хаймерсів.

Суспільство, яке роками годували відвертим шлаком, аби воно стало слухняним гарматним м’ясом у розв’язаній путіним війні, починає усвідомлювати, що йому брехали. Проте не варто сподіватися на те, що після повного усвідомлення, росіяни почнуть по-іншому ставитися до українців. Ненависть нікуди не дінеться. І бажання загарбати чуже теж. Але з’явиться страх. А тільки страх перед сильним може спинити гопника, яким і є по суті сучасна росія.

Нижче – декілька найбільш яскравих і типових коментарів, які дозволять отримати уявлення про те, що коїться зараз в головах у росіян. Насолоджуйтесь)

“Наша влада прямує до прірви” – не будемо сперечатися, так воно і є.



“Нас вже заспокоювали, що все під контролем. І…???” А що “І”? Все як завжди. Ви тільки помітили?



“З України сміялися, а самі… У України приходить апетит, і їх не зупинити”. Це правда. Українці не зупиняться, поки не звільнять усі свої землі



“Ефективних менеджерів і царьків – в топку”



“Якщо кордони прогинаються в один бік, їх можна прогнути і в інший” – от 100%! Краще і не скажеш.



“Караул! Нас розвели і обдурили! Армія на папері” – що є, то є



“Після Лиману можуть здати наші міста” – Білгородщина напружилася. Проте, українцям чужого не треба. На відміну від вас, орда.



О, вже заговорили про “біженців”. “Страны-соседи не способны вместить”. А чи захочуть?

“Люди почуваються обдуреними” – як то кажуть “был же ж обманываться рад”



“Що далі? Готуватися тепер Донецьку?” – ну звісно, а як же?



“Час зав’язувати з цим” – оце правильно, найкращий коментар.



Але поруч із зернами тверезих думок іще повно в головах росіян ось такого шлаку. І пропагандисти продовжують його туди пхати. Але довіра до пропагандистів вже геть не та, що була 7 місяців тому. Бо скільки ти не бреши, а правда все одно спливе.



Україна обов’язково переможе. А російські фашисти будуть відповідати за все.