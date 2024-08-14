Масштабна атака на Росію: вибухало на аеродромах, а місцеві танцювали під Сердючку і запускали салюти (відео)

Масштабна атака на Росію була здійснена цієї ночі і продовжилася зранку. До різних регіонів країни-агресорки завітали десятки, якщо не сотні дронів. Вибухи лунали, зокрема, на декількох аеродромах та авіабазах, з яких Росія постійно атакує Україну. Воронеж, Орел, Курськ, Нижній Новгород, Бєлгород не спали сьогодні. Під час атаки на Воронеж місцеві танцювали під «Ще не вмерла Україна» Сердючки, а також запускали салюти.

Про все це «Новини України – НСН» розкажуть детальніше. Покажемо відео з місць вибухових подій.

Масштабна атака на Росію – що відомо

Воронеж

У Воронежі місцеві мешканці повідомили про на атаки на аеродроми Балтимор та Борисоглєбськ. Місто та його околиці усю ніч були під масованою атакою.

Очевидці інформували про серію вибухів та кілька осередків пожеж.

Зокрема, росіяни стверджують, що військовий аеродром Борисоглєбськ охопило вогнем, а до одного із сіл перекритий рух транспорту.

Під масованою атакою також перебуває район військового аеродрому Балтимор, де, зокрема, базуються літаки Су-34.

Тим часом губернатор Олександр Гусєв оприлюднює заспокійливі звіти.

Минулої ночі Воронезьку область з боку України атакували понад 35 безпілотників. Завдяки злагодженій роботі наших сил ППО у регіоні постраждалих немає. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено кілька об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, комунальної інфраструктури, а також транспортні засоби. Бригади аварійних служб та комісії з оцінки збитків розпочнуть роботу після отримання дозволу від оперативних служб, – написав він

Вірогідно радіючи перспективі визволення від путінського режиму, яку несуть із собою українські дрони, місцеві гарцювали під Сердючку на парковці у Воронежі цієї ночі.

А також хтось запускав салют.

Нижній Новгород

Одним із об’єктів атаки БПЛА в Нижегородській області була авіабаза Саваслейка. Там місцеві мешканці чули вибухи, роботу ППО. Територія поряд із базою зараз перекрита.

Губернатор Нижегородської області заявив:

«У Кулебакському муніципальному окрузі сьогодні вранці працюють засоби ППО та радіоелектронної боротьби для придушення атаки безпілотних літальних апаратів літакового типу. На місці працюють необхідні оперативні та екстрені служби. Вживаються всі заходи щодо мінімізації наслідків. За попередньою інформацією, на даний момент постраждалих немає».

Під ранок безпілотники помітили над населеними пунктами Велетьма та Саваслейка Нижегородської області. Місцеві паблики повідомляють «про 10 прильотів» військовою авіабазою «Саваслейка», стверджується, що проїзд у село та місто Кулебаки, в якому воно знаходиться, перекрили.

“Ну хоч один збийте” – чутно голос за кадром

Згідно з відкритими даними, на авіабазі дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ (колишній 4-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу ВПС Росії). Знаходиться вона в 12 км на північний захід від міста Кулебаки.

За даними Повітряних сил України, на авіабазі ‘Саваслейка’ базуються носії ракет ‘Кинжал’, якими РФ бомбардує Україну, – літаки МіГ-31К.

Орел

В Орловській області вночі також була атака БПЛА, повідомляють місцеві жителі та паблики. Житель села Анахіно зняв на відео один із моментів атаки БПЛА.

«Оху*ть! Война, нах*й! Війна уже в Анахино, стріляють! – чутно на одному із відео

Губернатор заявив:

«Друзі, противник продовжує свої атаки – у небі над Орловською областю збиті два ворожі БПЛА. Пошкоджень немає, постраждалих немає, на місцях пригоди працюють оперативні служби».

Також під атаками були ще, як мінімум, Ростовська, Курська і Бєлгородська області. В останній, до речі, запровадили режим НС на всій території і організовано вивозять дітей.

На відео нижче – Курськ.

Доброго ранку, друзі! Якщо все підтвердиться, що у нас тут гуляє як «попередня інформація» – нічка у нас буда дуже гарна, – прокоментував гарячі події на Росії український телеграм-канал «Миколаївський Ваньок».

Тож чекаємо на офіційну інформацію з нетерпінням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Атака на аеродром під Москвою, евакуація з Бєлгородщини, СВО на Курщині – війна у Росії набирає обертів (відео)

А також: Вдарили по аеродрому в Липецьку і спалили військову колону під Курськом: де вночі атакували Росію