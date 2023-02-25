В яких містах Польщі українці можуть підготуватися до НМТ: список адрес

В Мінреінтеграції розповіли, в яких містах Польщі українці можуть підготуватися до національного мульти-медійного тесту. Для цього відкрили безплатні курси, передає НСН.
«У 12 містах Польщі для українських школярів відкрили підготовчі курси до НМТ. Організатори – Фонд «Незламна Україна» спільно з ЮНІСЕФ, Save the Children та МБФ «Ліхтарики», йдеться у повідомленні.
Підготуватися до НМТ можна, відвідавши заняття з української й англійської мови, історії України, математики, які проходять щосуботи з 10:00 до 18:00.
Відвідувати можна, як всі чотири предмети, так і декілька з них. Передбачені перерви й харчування двічі на день. Також школярів частково забезпечують підручниками.
Навчання триватиме 3 місяці. Наразі на підготовку зголосилися понад 700 випускників. Реєстрація триває за цією формою. Розклад занять можна подивитися на сайті за посиланням.
В яких містах Польщі українці можуть підготуватися до НМТ
- Краків: ul, Świętego Filipa 25, 31-150;
- Вроцлав: Aleja Wiśniowa, 1, 53-313;
- Варшава: Aleja Jerozolimskie 179, 02-222;
- Познань: ос. Jagiellońskie 128, 61-223;
- Гданськ: Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku ul. Рогалінська 17; 80-809;
- Щецин: SP nr 3; вул. Реймонта 23, 71-276;
- Білосток: СП. nr. 2; ul.Bohaterów Monte Cassino 25, 15-893;
- Лодзь: вул. Нарутовича 86, 91-139;
- Бидгощ: вул. Sportowa 2, 85-091;
- Катовіце: вул. Університецька 4, 40-007;
- Ряшев: ал. Юзефа Пілсудського 34; 35-001;
- Люблін: вул. Вайделоти 12, 20-604.
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