В яких містах Польщі українці можуть підготуватися до НМТ: список адрес

В Мінреінтеграції розповіли, в яких містах Польщі українці можуть підготуватися до національного мульти-медійного тесту. Для цього відкрили безплатні курси, передає НСН.

«У 12 містах Польщі для українських школярів відкрили підготовчі курси до НМТ. Організатори – Фонд «Незламна Україна» спільно з ЮНІСЕФ, Save the Children та МБФ «Ліхтарики», йдеться у повідомленні.

Підготуватися до НМТ можна, відвідавши заняття з української й англійської мови, історії України, математики, які проходять щосуботи з 10:00 до 18:00.

Відвідувати можна, як всі чотири предмети, так і декілька з них. Передбачені перерви й харчування двічі на день. Також школярів частково забезпечують підручниками.

Навчання триватиме 3 місяці. Наразі на підготовку зголосилися понад 700 випускників. Реєстрація триває за цією формою. Розклад занять можна подивитися на сайті за посиланням.

В яких містах Польщі українці можуть підготуватися до НМТ

Краків: ul, Świętego Filipa 25, 31-150; Вроцлав: Aleja Wiśniowa, 1, 53-313; Варшава: Aleja Jerozolimskie 179, 02-222; Познань: ос. Jagiellońskie 128, 61-223; Гданськ: Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku ul. Рогалінська 17; 80-809; Щецин: SP nr 3; вул. Реймонта 23, 71-276; Білосток: СП. nr. 2; ul.Bohaterów Monte Cassino 25, 15-893; Лодзь: вул. Нарутовича 86, 91-139; Бидгощ: вул. Sportowa 2, 85-091; Катовіце: вул. Університецька 4, 40-007; Ряшев: ал. Юзефа Пілсудського 34; 35-001; Люблін: вул. Вайделоти 12, 20-604.

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