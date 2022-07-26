«Укренерго» спростувало заяву окупантів про приєднання енергосистеми півдня до росії

«Укренерго» спростувало заяву окупантів про приєднання енергосистеми півдня до Pосії.Також в енегосистемі нашої держави продовжує працювати Запорізька АЕС.

В компанії спростували заяви російських окупантів про приєднання південних областей України до енергосистеми рф. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “babel”.

Починаючи з 24 лютого жодного кіловата української електроенергії не надходило ні в росію, ні в білорусь, ні в анексований Крим. Запорізька АЕС також працює виключно в енергосистемі України за командами диспетчерського центру НЕК «Укренерго».

«Енергосистема України об’єднана з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E та не має зв’язків з енергосистемою росії, білорусі або з тимчасово окупованим Кримом, який зараз заживлений від енергосистеми країни-агресора», пояснили в «Укренерго».

До речі, нещодавно “NNS” писав:

В “Укренерго” відповіли на “пропозицію” рф купувати електроенергію з захопленої ЗАЕС