«Укренерго» спростувало заяву окупантів про приєднання енергосистеми півдня до росії

«Укренерго» спростувало заяву окупантів про приєднання енергосистеми півдня до Pосії.Також в енегосистемі нашої держави продовжує працювати Запорізька АЕС.
В компанії спростували заяви російських окупантів про приєднання південних областей України до енергосистеми рф. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “babel”.
Починаючи з 24 лютого жодного кіловата української електроенергії не надходило ні в росію, ні в білорусь, ні в анексований Крим. Запорізька АЕС також працює виключно в енергосистемі України за командами диспетчерського центру НЕК «Укренерго».
«Енергосистема України об’єднана з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E та не має зв’язків з енергосистемою росії, білорусі або з тимчасово окупованим Кримом, який зараз заживлений від енергосистеми країни-агресора», пояснили в «Укренерго».
До речі, нещодавно “NNS” писав:
В “Укренерго” відповіли на “пропозицію” рф купувати електроенергію з захопленої ЗАЕС