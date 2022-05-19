В “Укренерго” відповіли на “пропозицію” рф купувати електроенергію з захопленої ЗАЕС

В «Укренерго» відповіли на закиди росії, що захоплена Запорізька АЕС тепер буде працювати на рф, а Україна може купувати електроенергію з неї.

Відповідь оприлюднили 18 травня, передає NNS.

В «Укренерго» зазначили, що наразі ЗАЕС перебуває в українській мережі, під контролем українських спеціалістів.

Енергосистема України зараз не має фізичних зв’язків з енергосистемою росії. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій в росію наразі фізично неможливе. А будь-яку зміну ситуації на ЗАЕС в «Укренерго» вважатимуть актом ядерного тероризму.

«Отже, оскільки українська мережа від’єднана від росії та Білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру “Москва”. Кажуть, у нього перебої з живленням та обмежена мобільність», ідеться у заяві.

Заяву росії там пояснюють спробою дестабілізувати переговори з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр росії та призначений кремлем “куратор” Криму марат хуснуллін заявив, що захоплена російськими окупантами Запорізька АЕС буде працювати на росію. А Україні пропонують купувати електроенергію зі своєї ж станції.

Які будуть тарифи на комунальні платежі з 1 червня під час воєнного стану