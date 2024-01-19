Внесли до переліку «нацистських»: у росії заборонили гасло «Слава Україні»

У росії заборонили гасло «Слава Україні». Його внесли до списку «нацистських».

Про це пише сайт «Суспільне» з посиланням на пропагандистське видання ТАРС, передає НСН.

Також до забороненої символіки додали емблему ОУН «у вигляді стилізованого золотого тризуба, середній елемент якого виконаний у формі гострого меча», і так звану організаційну емблему — «чорний рівносторонній трикутник підставкою вгору».

Відповідне рішення у росії пояснюють тим, що ОУН внесли до переліку «нацистських». До цього списку також додали Українську народно-революційну армію, Українську повстанську армію (УПА) та Українську народну самооборону.

У росії заборонили гасло «Слава Україні»

За законами країни-агресора, за «пропаганду або публічне демонстрування» символіки цих організацій передбачили штраф до 2 тисяч рублів (близько 855 гривень) або адміністративний арешт до 15 діб.

А якщо таке саме «правопорушення» вчинять посадовці, їм загрожує штраф до 4 тисяч рублів (більш як 1710 гривень). Юридичні особи в такому разі мають сплатити до 50 тисяч рублів (понад 21 тисячу гривень).