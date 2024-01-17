У Китаї створили новий варіант коронавірусу: що про нього відомо

У Китаї створили новий варіант коронавірусу. Вчені вже дослідили їх на мишах.

Про це пише сайт «Телеграф», передає НСН.

Новий вид коронавірусу призвів до загибелі 100% заражених мишей за 8 днів. Окрім того, є ймовірність того, що для людей він буде так само небезпечним.

Новий вірус GX_P2V є модифікованим варіантом «двоюрідного брата» коронавірусу. Його наслідки спалаху досі відчуваються у всьому світі.

В експерименті використали генномодифікованих мишей. Їх використали для того, щоб генетичний склад мозку мишей був схожим на людський. А тому є підстави вважати, що заразити людину він зможе так само легко, як і піддослідних гризунів.

У Китаї створили новий варіант коронавірусу

Відзначимо, що початкова версія вірусу GX/2017 була виявлена у малайзійських панголінів ще у 2017 році. Вчені пишуть, що їхня робота має нібито пролити світло на патогенність коронавірусу та дає чітку альтернативну модель для розуміння механізмів роботи коронавірусів, пов’язаних із сумнозвісним SARS-CoV-2.

Проте за підсумками дослідження стало відомо, що новий вірус зміг вразити легені, кістки, очі, трахеї та мозок піддослідних мишей, через що вони померли. Перед смертю гризуни швидко втрачали вагу, сутулилися і рухалися дуже мляво. Найцікавішим стало те, що їхні очі повністю побіліли.

Як цей вірус може вплинути на людей, вчені не говорять