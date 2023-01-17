Україна відновлює залізничне сполучення з Румунією: розклад руху поїздів

Україна відновлює залізничне сполучення з Румунією. Між країнами курсуватимуть декілька потягів, передає НСН.

«Залізничне сполучення цією ділянкою відновлено після 15 річної перерви», наголошують в Укрзалізниці.

Україна відновлює залізничне сполучення з Румунією

Анонсовані вкінці 2022 року «Мармароський експрес» №755/756 та №753/754 «Рахів — Валя-Вішеулуй — Рахів» будуть доступні для пасажирів з 18 січня. Рейси відправляються з Рахова щоденно о 06:10 та 14:10 і прибувають до Валі-Вішеулу відповідно о 07:45 та 15:45. З Валі-Вішеулуй поїзди відправляються об 11:45 та 18:15 і прибувають до Рахова відповідно о 12:20 та 18:50.

Окрім того, Укрзалізниця призначає поїзд №810/809 «Львів — Рахів — Львів». Потяг відправляємося зі Львова о 07:00 та прибуватиме до Рахова о 13:20. У зворотному напрямку, з Рахова, відправлятися о 14:34 і прибувати до Львова о 20:50.

«Графік отримання та відправлення рейсів підлаштований під графіки курсування поїздів румунської залізниці, долали в Укрзалізниці.

Пасажири, які прибувають на станцію Валя-Вішеулуй, можуть перейти на інші рейси, які прямують до станцій Бухарест та Клуж:

Поїзд R4116 Валя-Вішеулуй — Бухарест

Відправлення зі станції Валя-Вішеулуй о 17:16;

Прибуття до Бухаресту о 6:35;

Зворотна відправка з Бухареста поїзда IRN1641 – о 21:01;

Прибуття до Валі-Вішеулуй — о 8:52);

Поїзд R04116 Валя-Вішеулуй — Клуж:

Відправлення зі станції Валя-Вішеулуй о 17:16;

Прибуття на станцію Клуж о 23:00;

Відправлення зі станції Клуж поїзда R4110 — о 3:35;

Прибуття до станції Валі-Вішеулуй — о 8:52.

Водночас пасажири, які прямують до Румунії або повертаються в Україну, можуть скористатися такими рейсами, щоб дістатися Рахова або відправитися з Рахова далі по Україні:

№55/56 Київ — Рахів (курсує щоденно): прибуття в Рахів — о. 7:27. Зворотна відправка з Рахова – о 16:26; №26/25 Одеса — Рахів (курсує щоденно): прибуття в Рахів — о 9:12. Зворотна відправка з Рахова — о 13:42; №95/96 Київ — Рахів (курсує щоденно): прибуття в Рахів — о 10:24. Зворотна відправка з Рахова – о 18:18.

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