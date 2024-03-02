Померла дизайнерка інтерʼєру Айріс Апфель: що про неї відомо

1 березня померла дизайнерка інтерʼєру Айріс Апфель. Її не стало на 102 році життя.

Сумну новину повідомили на сайті hollywoodreporter, передає НСН.

Айріс Апфель відома своїм ексцентричним стилем, її постать стала натхненням для документального фільму 2014 року “Айріс” американського кінорежисера Альберта Мейслеса.

Дизайнерка народилася 29 серпня 1921 року, в Нью-Йорку, в родині єврейських емігрантів. Вона була єдиною дитиною у батьків і виросла на фермі, де також мешкали її бабуся та дідусь.

На початку своєї кар’єри Айріс працювала на журнал Women’s Wear Daily, на дизайнера інтер’єрів Еліонора Джонсона, а також була особистим помічником ілюстратора Роберта Гудмана.

Померла дизайнерка інтерʼєру Айріс Апфель

У 1950 році разом зі своїм чоловіком Карлом вона відкрила текстильну компанію Old World Weavers, що займалася реставрацією старовинних тканин.

На останніх роках дизайнерка була обличчям останньої кампанії косметичного бренду MAC, чиє гасло — “краса поза віковими рамками”, також вона запустила власну лінію прикрас під назвою Iris Apfel Jewellery.