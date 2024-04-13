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Помер італійський модельєр Роберто Каваллі

Журналіст
Помер італійський модельєр Роберто Каваллі

12 квітня помер італійський модельєр Роберто Каваллі. Йому було 83 роки.

Про це пише сайт Corriere della Sera, передає НСН.

Відомий модельєр помер у Флоренції в оточенні родини. Тривалий час він хворів.

У 2015 році Роберто Каваллі продав однойменну компанію, засновану в 1970-х роках. Також він створив бренд RC Menswear. А ще молоду лінію Just Cavalli, яка була запущена у 1998 році.

Помер італійський модельєр Роберто Каваллі

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Роберто Каваллі народився 15 листопада 1940 року у Флоренції. У дитинстві залишився сиротою. Його батько загинув під час рейду нацистів на площі Кастель Нуово Саббіоні (Ареццо). До 20 років модельєр заїкався і мав багато труднощів з концентрацією, але йому вдалося закінчити Флорентійську академію.

У 1970 роках Роберто Каваллі  запатентував процес друку на шкірі. Тоді він представив свою першу колекцію на паризькому показі.

У відомого дизайнера залишились двоє дітей від першого шлюбу -Томмазо і Крістіана. Від другого шлюбу Роберто з австрійською моделлю Євою Дюгерер народилося ще троє дітей – Рейчел, Даніель і Роберт.

 

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