Про це пише сайт Corriere della Sera, передає НСН.

Відомий модельєр помер у Флоренції в оточенні родини. Тривалий час він хворів.

У 2015 році Роберто Каваллі продав однойменну компанію, засновану в 1970-х роках. Також він створив бренд RC Menswear. А ще молоду лінію Just Cavalli, яка була запущена у 1998 році.

Помер італійський модельєр Роберто Каваллі

Роберто Каваллі народився 15 листопада 1940 року у Флоренції. У дитинстві залишився сиротою. Його батько загинув під час рейду нацистів на площі Кастель Нуово Саббіоні (Ареццо). До 20 років модельєр заїкався і мав багато труднощів з концентрацією, але йому вдалося закінчити Флорентійську академію.

У 1970 роках Роберто Каваллі запатентував процес друку на шкірі. Тоді він представив свою першу колекцію на паризькому показі.

У відомого дизайнера залишились двоє дітей від першого шлюбу -Томмазо і Крістіана. Від другого шлюбу Роберто з австрійською моделлю Євою Дюгерер народилося ще троє дітей – Рейчел, Даніель і Роберт.

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