Без демобілізації: новий закон про мобілізацію ухвалено комітетом – основні зміни і положення

Новий закон про мобілізацію 9 квітня ухвалено профільним комітетом Верховної Ради України і рекомендовано до ствердження парламентом. Почати розгляд законопроєкту мають 10 квітня. Можливо, вже 11 квітня документ остаточно схвалять. Тим часом, зміни у ньому вже викликали резонанс у суспільстві.

НСН розповість, що змінили обранці у тексті документу, а що залишили, і які основні положення.

Отже, 9 квітня Комітет нацбезпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію та ухвалив рішення рекомендувати прийняти його в цілому. «За» проголосували 13 депутатів (це «слуги народу»), «утримались» – 5.

Одразу зазначимо, що основним фактором, який обурив багатьох українців, а особливо родичів Захисників, стало те, що із законопроєкту прибрали норму про демобілізацію через 36 місяців служби.

Про це пише, зокрема, депутатка від партії «ЄС» Ірина Фріз, яка є членом безпекового комітету.

Вона зазначає, що норму про звільнення з військової служби через 36 місяців прибрали з розгляду в результаті звернення Головкома Сирського та Міністра оборони Умерова до уряду, який, в свою чергу, оперативно звернувся до голови ВР Стефанчука.

Що дало йому підстави звернутись до комітету, більшістю голосів знято з розгляду норму про звільнення з військової служби через 36 місяців, – коментує Ірина Фріз

Окрім цього, за її словами, було скасовано попередньо схвалену мотиваційну норму, а саме:

одноразова доплата у розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають на «нулі» – цю норму виключили.

При цьому залишили:

щомісячу винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 000 грн.;

фіксовану плату за знищену техніку.

А також встановили на рівні закону виплату від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене (захоплене) озброєння.

Новий закон про мобілізацію ухвалено комітетом: основні зміни і положення

Зібрали все головне.

Демобілізації та ротації загальним чином не буде – тільки виключення: для людей з інвалідністю, а також для тих, хто повернувся з полону (останнім – за власним бажанням).

Обмежено придатні повинні знову пройти ВЛК протягом 12 місяців з дати набрання законом чинності. Відмова від ВЛК – не карається тюремним ув’язненням.

Усі, хто отримав 2 та 3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військових),повинні пройти повторний медичний огляд.

Мобілізація жінок не планується.

Від мобілізації звільняють членів сім’ї першого ступеня споріднення (не більше одного) інваліда I або II групи, зайнятих постійним доглядом за ним;

Від мобілізації звільняють членів сім’ї іншого ступеня споріднення (не більше одного і за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або їхньої фізичної неспроможності, що підтверджується висновком ЛКК).

Щодо військового квитка та електронного кабінету військовозобов’язаного:

Військовий квиток будуть перевіряти на кордоні при в’їзді або виїзді з країни у чоловіків від 18 до 60 років незалежно від придатності до служби. Кожен чоловік від 18 до 60 повинен носити з собою військовий квиток та пред’являти його на вимогу поліцейських, співробітників ТЦК, а також прикордонників.

Відсутність квитка може стати приводом відмовити у перетині кордону, а також для затримання та перепровадження особи до ТЦК.

В консульствах тепер будуть вимагати військовий квиток, починаючи з 18 років. Тобто юнакам, яким вже 18, потрібно буде повернутися в Україну та стати на облік у ТЦК, щоб мати можливість оформлювати українські документи за кордоном.

Реєстрація електронного кабінету військовозобов’язаного буде добровільною.

Оновлення даних буде доступно онлайн або через телефонний дзвінок.

Строкова служба заміняється базовою, яку повинні проходити українці від 18 до 25 років.

Усі військовозобов’язані, які не оновили дані у ТЦК, повинні будуть зробити це протягом 60 днів після виходу чергового указу президента про продовження мобілізації.

Бонуси для військових:

Можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт з МОУ;

Військовослужбовцям , їхнім дружинам/чоловікам НЕ нараховуватимуться проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;

Право, протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;

Врахування у вислугу років одного місяцю служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;

У разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;

розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.

Додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення;

Додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів;

Час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;

Щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів;

Щомісячна додаткова винагорода для військових становитиме 10 тисяч гривень за особливості проходження служби. Додатково 70 тисяч гривень отримають ті, хто перебуває на “нулі”, бере участь у контрнаступальних діях, контратаках та діє на території противника.

Також є й штрафні санкції для тих, хто буде намагатися уникнути мобілізації незаконним чином:

Заборона керування транспортним засобом. Але тут є два винятки: водіння – це основний офіційний заробіток, або машина використовується особою з інвалідністю чи особою, на утриманні якої є особи з інвалідністю 1-2 груп або дитина з інвалідністю.

За порушення мобілізаційного законодавства – штрафи від 17 до 22 тис. грн для фізичних осіб та від 34 тис. грн для юридичних осіб.

Окрім сплати штрафу, військовозобов’язаний повинен буде повідомити в ТЦК свої справжні адресу, номер телефону та електронну пошту.

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