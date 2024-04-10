Без демобілізації: новий закон про мобілізацію ухвалено комітетом – основні зміни і положення

Новий закон про мобілізацію 9 квітня ухвалено профільним комітетом Верховної Ради України і рекомендовано до ствердження парламентом. Почати розгляд законопроєкту мають 10 квітня. Можливо, вже 11 квітня документ остаточно схвалять. Тим часом, зміни у ньому вже викликали резонанс у суспільстві.
НСН розповість, що змінили обранці у тексті документу, а що залишили, і які основні положення.
Отже, 9 квітня Комітет нацбезпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію та ухвалив рішення рекомендувати прийняти його в цілому. «За» проголосували 13 депутатів (це «слуги народу»), «утримались» – 5.
Одразу зазначимо, що основним фактором, який обурив багатьох українців, а особливо родичів Захисників, стало те, що із законопроєкту прибрали норму про демобілізацію через 36 місяців служби.
Про це пише, зокрема, депутатка від партії «ЄС» Ірина Фріз, яка є членом безпекового комітету.
Вона зазначає, що норму про звільнення з військової служби через 36 місяців прибрали з розгляду в результаті звернення Головкома Сирського та Міністра оборони Умерова до уряду, який, в свою чергу, оперативно звернувся до голови ВР Стефанчука.
Що дало йому підстави звернутись до комітету, більшістю голосів знято з розгляду норму про звільнення з військової служби через 36 місяців, – коментує Ірина Фріз
Окрім цього, за її словами, було скасовано попередньо схвалену мотиваційну норму, а саме:
- одноразова доплата у розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають на «нулі» – цю норму виключили.
При цьому залишили:
- щомісячу винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 000 грн.;
- фіксовану плату за знищену техніку.
А також встановили на рівні закону виплату від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене (захоплене) озброєння.
Новий закон про мобілізацію ухвалено комітетом: основні зміни і положення
Зібрали все головне.
- Демобілізації та ротації загальним чином не буде – тільки виключення: для людей з інвалідністю, а також для тих, хто повернувся з полону (останнім – за власним бажанням).
- Обмежено придатні повинні знову пройти ВЛК протягом 12 місяців з дати набрання законом чинності. Відмова від ВЛК – не карається тюремним ув’язненням.
- Усі, хто отримав 2 та 3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військових),повинні пройти повторний медичний огляд.
- Мобілізація жінок не планується.
- Від мобілізації звільняють членів сім’ї першого ступеня споріднення (не більше одного) інваліда I або II групи, зайнятих постійним доглядом за ним;
- Від мобілізації звільняють членів сім’ї іншого ступеня споріднення (не більше одного і за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або їхньої фізичної неспроможності, що підтверджується висновком ЛКК).
Щодо військового квитка та електронного кабінету військовозобов’язаного:
- Військовий квиток будуть перевіряти на кордоні при в’їзді або виїзді з країни у чоловіків від 18 до 60 років незалежно від придатності до служби. Кожен чоловік від 18 до 60 повинен носити з собою військовий квиток та пред’являти його на вимогу поліцейських, співробітників ТЦК, а також прикордонників.
- Відсутність квитка може стати приводом відмовити у перетині кордону, а також для затримання та перепровадження особи до ТЦК.
- В консульствах тепер будуть вимагати військовий квиток, починаючи з 18 років. Тобто юнакам, яким вже 18, потрібно буде повернутися в Україну та стати на облік у ТЦК, щоб мати можливість оформлювати українські документи за кордоном.
- Реєстрація електронного кабінету військовозобов’язаного буде добровільною.
- Оновлення даних буде доступно онлайн або через телефонний дзвінок.
- Строкова служба заміняється базовою, яку повинні проходити українці від 18 до 25 років.
- Усі військовозобов’язані, які не оновили дані у ТЦК, повинні будуть зробити це протягом 60 днів після виходу чергового указу президента про продовження мобілізації.
Бонуси для військових:
- Можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт з МОУ;
- Військовослужбовцям , їхнім дружинам/чоловікам НЕ нараховуватимуться проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;
- Право, протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;
- Врахування у вислугу років одного місяцю служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;
- У разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;
- розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.
- Додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення;
- Додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів;
- Час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;
- Щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів;
- Щомісячна додаткова винагорода для військових становитиме 10 тисяч гривень за особливості проходження служби. Додатково 70 тисяч гривень отримають ті, хто перебуває на “нулі”, бере участь у контрнаступальних діях, контратаках та діє на території противника.
Також є й штрафні санкції для тих, хто буде намагатися уникнути мобілізації незаконним чином:
- Заборона керування транспортним засобом. Але тут є два винятки: водіння – це основний офіційний заробіток, або машина використовується особою з інвалідністю чи особою, на утриманні якої є особи з інвалідністю 1-2 груп або дитина з інвалідністю.
- За порушення мобілізаційного законодавства – штрафи від 17 до 22 тис. грн для фізичних осіб та від 34 тис. грн для юридичних осіб.
- Окрім сплати штрафу, військовозобов’язаний повинен буде повідомити в ТЦК свої справжні адресу, номер телефону та електронну пошту.
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