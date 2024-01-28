28 січня борці за здорове харчування облили супом «Мону Лізи». Подія сталася у паризькому Луврі.

Про це пише видання Le Parisien, передає НСН

Дві активістки облили картину супом. Потім пролізли під огорожу, яка оточує картину «Мони Лізи» та почали виголошувати заклики до здорового харчування. А також інтеграції харчових продуктів у загальну систему соціального забезпечення.

Дві жінки були одягнені у футболки з написом Riposte Alimentaire (рух, який прийшов на зміну Dernier Rénovation).

«Що важливіше? Мистецтво чи право на здорове та стійке харчування? Наша система сільського господарства хвора! Фермери хворі», ви голошували активістки

Борці за здорове харчування облили супом «Мону Лізи»: відео

Одна з активісток заявила, що кожному третьому французу не вистачає їжі.

Активісти наголосили, що цей жест є “початком кампанії громадянського опору, яка містить чітку вимогу, корисну для всіх: інтеграція харчових продуктів у загальну систему соціального забезпечення».

Також члени руху вимагають від уряду допомогу у вигляді 150 євро на місяць на харчування.