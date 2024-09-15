Ігор Коломойський втратив громадянство Кіпру – ЗМІ

Про це пише видання Philenews, передають Новини України – НСН.

Відомо, що Ігор Коломойсський втратив громадянство після того, як місцева влада підтвердила, що воно було отримане «шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів».

«Ігор Коломойський був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр», йдеться у заяві.

Громадянство Кіпру Коломойський мав з 2010 року.

Ігор Коломойський втратив громадянство Кіпру

Нагадаємо, зараз Ігор Коломойський знаходиться в українському СІЗО. Цей запобіжний захід йому призначили в межах справи СБУ/БЕБ про «імітацію внесення грошей у касу» «ПриватБанку». Коломойського підозрюють в шахрайстві та відмиванні коштів.

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