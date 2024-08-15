15 серпня на фронті: ворог втратив літак і 1220 солдат, але посилив тиск на Покровському напрямку

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот четверту добу. Розповідаємо про ситуацію 15 серпня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів, а також нічну повітряну атаку.

Дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 15 серпня 2024 року ворог завдав удару 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області (рф). та 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (рф).

В результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

15 серпня на фронті: загальна ситуація

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, а також 58 авіаударів, зокрема, скинув 71 КАБ. Крім цього, здійснив 4365 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Козача Лопань, Куп’янськ, Золочів Харківської області; Твердохлібове, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Михайлівка, Гродівка, Олександропіль, Воздвиженка, Калинове, Водяне, Урожайне, Новодонецьке Донецької області; Лобкове на Запоріжжі.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок.

відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок. На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.

за добу відбулося дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів та Макіївки.

ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів та Макіївки. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 25 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

українські захисники відбивали 25 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів біля Часового Яру і Андріївки.

окупанти атакували п’ять разів біля Часового Яру і Андріївки. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 24 атаки в районах Північного, Неліпівки, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

ворог, за підтримки авіації, здійснив 24 атаки в районах Північного, Неліпівки, Залізного, Нью-Йорка та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

Сили оборони відбили вісім атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. На Времівському напрямку , за уточненою інформацією, противник здійснив сім штурмів наших позицій неподалік Водяного і Вугледара.

, за уточненою інформацією, противник здійснив сім штурмів наших позицій неподалік Водяного і Вугледара. На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Новоданилівки – загалом провели три штурми.

окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Новоданилівки – загалом провели три штурми. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції сім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

російські загарбники атакували наші позиції сім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та пункту управління, а також уразили чотири артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем, три РСЗВ, засіб ППО, літак, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети та 65 автомобілів окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 595620 (+1220) осіб,

танків ‒ 8484 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 16426 (+24) од,

артилерійських систем – 16868 (+47) од,

РСЗВ – 1154 (+3) од,

засоби ППО ‒ 922 (+1) од,

літаків – 367 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13598 (+50),

крилаті ракети ‒ 2428 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22775 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 2813 (+0)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 14 серпня на фронті: зупинили 54 штурми на Покровському напрямку під КАБами і потужним вогнем