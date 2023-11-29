Коломойський виграв апеляцію: арешту майна не буде

Коломойський виграв апеляцію – його майно не арештовуватимуть. Про НСН повідомляє, посилаючись на пресслужбу Вищого антикорупційного суду і на Центр протидії корупції.

Йдеться про частки у статутному капіталі 307 юридичних осіб вартістю понад 3 млрд грн, а також майже 1000 об’єктів нерухомого майна та понад 1600 транспортних засобів та суден. Арешт на активи був потрібен для забезпечення можливої конфіскації або спецконфіскації у разі обвинувального вироку суду в майбутньому.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення на ухвалу про закриття провадження за клопотанням детектива НАБУ про арешт майна бізнесмена Ігоря Коломойського.

Як повідомляє пресслужба суду, за результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу на рішення, а ухвалу слідчого судді ВАКС від 21 вересня без змін.

На думку апеляції, строк розслідування у справі завершився в травні 2023 року. Такого висновку судді дійшли, пославшись на “правки Лозового”.

Рішення ухвалили судді апеляції Даниїла Чорненька, Інна Калугіна та Микола Глотов. При цьому суддя Глотов кожного разу висловлював окрему думку.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Апеляція залишила в силі рішення про закриття проваджень за клопотаннями щодо арешту майна всіх шістьох підозрюваних у «справі Приватбанку»: Коломойського, Дубілета, Шмальченко, Лугового, Якименко та Конопкіної.

Також апеляційна палата скасувала заставу і закрила провадження стосовно Надії Конопкіної, яка є однією із шістьох підозрюваних у справі ПриватБанку про заволодіння 9,2 млрд грн. Крім того, апеляційна палата закрила провадження за клопотаннями про запобіжні заходи підозрюваним у цій справі Луговому та Якименко.

При цьому додамо, що Коломойського залишили під вартою, де він, вірогідно, зустріне Новий рік.

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