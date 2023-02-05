Як українцям в Польщі отримати додаткову фінансову допомогу: подробиці

Стало відомо, як українцям в Польщі отримати додаткову фінансову допомогу. В країні розпочинається державна програма «500+», передає НСН.
Ця програм передбачає виплату допомоги по догляду за дитиною. У рамках програми Польща виплачує родинам з дітьми по 500 злотих на місяць за кожну неповнолітню дитину в сім’ї.
Отримати допомогу «500+» можуть як громадяни Польщі, так і громадяни інших країн, які легально мешкають на території країни Євросоюзу і мають доступ до польського ринку праці.
Послуга доступна також і для біженців з України, які прибули до Польщі вже після 23 лютого 2022 року і мають дозвіл на проживання у Польщі на підставі «Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України».
Як українцям в Польщі отримати додаткову фінансову допомогу
Для отримання фінансової підтримки для сімей з дітьми необхідно надіслати відповідну заяву, а також карту побиту з позначкою “доступ до ринку праці”. Громадяни України можуть подати заяву на отримання фінансової допомоги на дитину за допомогою бланку SW-U українською мовою.
Заява подається лише в електронному вигляді через:
- Платформу PUE ZUS;
- Електронний банкінг;
- Портал Emp@tia.
Гроші надійдуть на зазначений у бланку номер банку. Ця фінансова допомога є універсальною і щороку призначається кожній неповнолітній дитині в Польщі. Подавати документи на оформлення цієї державної допомоги потрібно також щороку.
Грошова допомога від ООН та ЮНІСЕФ: хто з українців може отримати виплати у 2023 році