Як українцям в Польщі отримати додаткову фінансову допомогу: подробиці

Стало відомо, як українцям в Польщі отримати додаткову фінансову допомогу. В країні розпочинається державна програма «500+», передає НСН.

Ця програм передбачає виплату допомоги по догляду за дитиною. У рамках програми Польща виплачує родинам з дітьми по 500 злотих на місяць за кожну неповнолітню дитину в сім’ї.

Отримати допомогу «500+» можуть як громадяни Польщі, так і громадяни інших країн, які легально мешкають на території країни Євросоюзу і мають доступ до польського ринку праці.

Послуга доступна також і для біженців з України, які прибули до Польщі вже після 23 лютого 2022 року і мають дозвіл на проживання у Польщі на підставі «Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України».

Як українцям в Польщі отримати додаткову фінансову допомогу

Для отримання фінансової підтримки для сімей з дітьми необхідно надіслати відповідну заяву, а також карту побиту з позначкою “доступ до ринку праці”. Громадяни України можуть подати заяву на отримання фінансової допомоги на дитину за допомогою бланку SW-U українською мовою.

Заява подається лише в електронному вигляді через:

Платформу PUE ZUS;

Електронний банкінг;

Портал Emp@tia.

Гроші надійдуть на зазначений у бланку номер банку. Ця фінансова допомога є універсальною і щороку призначається кожній неповнолітній дитині в Польщі. Подавати документи на оформлення цієї державної допомоги потрібно також щороку.

Джерело

Грошова допомога від ООН та ЮНІСЕФ: хто з українців може отримати виплати у 2023 році