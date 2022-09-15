МАГАТЕ ухвалило резолюцію щодо ЗАЕС: окупанти назвали її антиросійською

МАГАТЕ ухвалило резолюцію щодо ЗАЕС, повідомляє NNS, посилаючись на Reuters.

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, у четвер ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

За резолюцію проголосували 26 держав, проти були дві – Росія і Китай, решта утрималися під час голосування.

У документі міститься заклик до Росії “негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні та на них”.

У країні-агресорці вже встигли прокоментувати резолюцію і назвали її «антиросійською». Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.