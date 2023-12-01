З небом щось не так: чому вдень іноді можна побачити на небі Місяць

Останнім часом супутник Землі все частіше з’являється у небі в денний час. Вчені заспокоюють всіх спантеличених тим, що відбувається. Про це пише Інформатор, передає НСН.

Чому вдень іноді можна побачити на небі Місяць

Телеведучий і прихильник теорій змови Стю Пітерс серед занепокоєних цим явищем. Він написав у X (Twitter) драматичний коментар з цього приводу, йдеться в публікації Iflscience.

“Цей повний місяць вийшов у середині дня. Цього не повинно було статися”, – йдеться в дописі.

This full moon is out in the middle of the day. That’s not supposed to happen. pic.twitter.com/VpVxQqxXYz — Stew Peters (@realstewpeters) November 29, 2023

Інші користувачі погодилися, що з небом щось не так. Один з них написав, що Місяць останнім часом постійно з’являється на небі поряд із ранковим Сонцем, а інший підкреслив, що, на його думку, саме Сонце перестало бути жовтим, й стало білим.

“Нам точно варто задуматися, що відбувається з нашим небом!” – вважає цей користувач.

Вчені прокоментували такі переживання. По-перше, Сонце не змінило колір. Воно залишається синьо-зеленим, жовтішим воно раніше могло виглядати через вищий рівень забруднення. Що стосується Місяця, хоча вночі він виглядає яскравішим через брак конкуруючого світла, його завжди було видно вдень. Така ситуація складається далеко не вперше й точно не зненацька.

Погляд на орбіту Місяця, яка показує обертання Землі, має все прояснити. Місяць відбиває сонячне світло від Землі (під час більшості фаз Місяця) вдень і вночі. Його поява в небі у будь-який час не є чимось незвичайним, як не є доказом якоїсь змови. Місяць насправді є в небі більшість часу.

Раніше ми писали: У Калуші жінка будує притулок для котів: налічується вже 70 тваринок (фото)