Вагнерівці могли приєднатись до спецназу МВС Білорусі – ЗМІ

Білоруські журналісти знайшли імовірні свідчення того, що найманці розформованої російської ПВК “Вагнера” могли увійти до складу новоствореного спецпідрозділу “Торнадо” Внутрішніх військ МВС Республіки Білорусь. Про це повідомляє Reformation, передає НСН.

Вагнерівці могли приєднатись до спецназу МВС Білорусі

“Пресслужби МВС та Внутрішніх військ опублікували барвисті ролики виступу та акцентували увагу на прапорах так званої ПВК “Вагнера”, які висіли на флагштоку разом із держпрапором Республіки Білорусь та прапором спецназу. Ця ж незареєстрована символіка російських бойовиків перебувала на пікапі з великокаліберним кулеметом”, – зазначається в повідомленні.

Офіційних пояснень щодо вагнерівської символіки не було. Проте того ж дня пропагандист із Russia Today Костянтин Придибайло опублікував пост із фото символіки бойовиків та заявив, що найманці увійшли до складу спецназу “Торнадо”.

“У Білорусі “вагнери” вступили до лав спецназу Внутрішніх військ”, – написав Придибайло.

Перед тим заступник міністра внутрішніх справ та командувач внутрішніми військами Білорусі Микола Карпенков заявляв, що внутрішні війська режиму Лукашенка проходитимуть “бойове злагодження” з бойовиками ПВК “Вагнера” для ведення спільних бойових дій.

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