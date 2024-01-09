В Італії скасували проведення скандальної виставки про “розквіт” Маріуполя – МЗС

Проведення в італійському місті Модена пропагандистської виставки про окупований російськими загарбниками Маріуполь було скасоване. Таке рішення ухвалила мерія після відповідного звернення української сторони.

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає НСН.

В Італії скасували проведення скандальної виставки про “розквіт” Маріуполя

Чиновник зазначив, що влада італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про “розквіт” Маріуполя, який перебуває під російською окупацією з весни 2022 року.

“Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні”, – наголосив речник.

У МЗС також закликали інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій.

“Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією”, – зауважив Ніколенко.

Що передувало

Нагадаємо, що в Італії проросійські пропагандисти збиралися влаштовувати захід про Маріуполь. Зокрема, хотіли розповісти про те, що місто нібито переживає “швидкий процес відновлення” під час російської окупації.

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