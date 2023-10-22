В Амстердамі протести через “квартал червоних ліхтарів” – подробиці

В Амстердамі протести проти перенесення “кварталу червоних ліхтарів” із центру міста. Влада планує перенести його в інший район в заміський «еротичний центр». Про це повідомляє The Guardian, передає НСН.

В Амстердамі протести через “квартал червоних ліхтарів”

Кілька днів тому відбулася акція протесту, на яку вийшли десятки людей. Проте вони були в масках, аби приховати свої обличчя.

Один із них ніс плакат з написами: “Якщо працівники не будуть покарані, то їх не буде”: “Якщо працівники не винні, то чому нас карають?”.

Позиція місцевої влади

Своєю чергою мер міста Фемке Халсема планує ліквідувати район “червоних ліхтарів” та перенести його в побудований центр для послуг за містом. Таким чином вона прагне позбавити Амстердам іміджу “місто гріха” для зменшення кількості туристів та рівень дрібної злочинності в цьому районі.

“Халсема вже давно виступає проти багатовікового району “червоних ліхтарів”, відомого як Де Валлен, де працівники стоять у вікнах в очікуванні клієнтів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міська влада запропонувала три можливі локації для центру, аби надавати такі послуги, де буде розташовано 100 кімнат для працівників.

Реакція на пропозицію від мерії

Проте одна з працівниць заявила, що проти цієї ідеї, адже це не їхня вина у великій кількості туристів.

“Йдеться в основному про боротьбу з натовпами в Де Валлені, але це не вина працівників, тому я не розумію, чому нас повинні за це карати”, — наголосила вона.

Також відомо, що понад 20 тисяч людей підписали петицію проти перенесення кварталу. Вони закликали місцеву владу до кращого контролю за натовпом в цьому районі та посилити поліцейський нагляд, особливо вночі.

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