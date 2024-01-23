Українка Ліна Бороздіна, що родом з Одеси полетить до космосу 26 січня. Вона каже, що готувалась до цієї події ще з 18 років.

Ліна буде у складі комерційного рейсу “Galactic 06”. Про це повідомляє компанія “Virgin Galactic” на своєму сайті, передає НСН.

Українка полетить у космос: готувалась до місії ще з 18 років

У місії беруть участь чотири астронавти з трьох різних країн. До команди також входить два пілоти та два командири.

На сайті американської компанії вказаний астронавт “з України та Лас-Вегаса”, саме це і є вчена-емігрантка Бороздіна. На рукаві костюма Ліни нашиті прапори США та України. Так вона віддає шану двом найважливішим країнам у її житті.

Як зазначає компанія, політ стартує 26 січня о 14:30 (UTC) з космодрому “Америка” у Нью-Мексико. У космосі українка проведе півтори години, зокрема і кілька хвилин — у невагомості.

Космічний корабель у небо підніме літак, потім він відокремиться і запустить ракетний двигун на 60 секунд. Його робота, має вивести ракету за межі земної атмосфери.

Рейс “Galactic 06” комерційний, тобто 4 астронавти платять за політ та здійснюють його без інструктора-космонавта на борту.

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