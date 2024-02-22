Туск заявив, що Польща розблокує кордон для гуманітарної та військової допомоги

Польща розблокує польсько-український кордон для військової та гуманітарної допомоги. Рішення щодо цього питання буде прийняте протягом найближчих годин. Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, пише видання Onet. Передає НСН.

Польща розблокує кордон для гуманітарної та військової допомоги

За словами міністра, Польща включить автомобільні та залізничні шляхи до списку критичної інфраструктури, з метою забезпечення невідкладного перетину кордону для вантажів військового та гуманітарного призначення.

“Для того, щоб військова, гуманітарна та медична допомога надходила українській стороні без затримок, ми включимо до переліку критичної інфраструктури пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій. Це питання найближчих годин”, – заявив Туск.

Прем’єр зауважив, що це рішення означатиме інший тип організаційного режиму на дорогах і трасах. Польща зробить з цього “практичні наслідки”. Також Туск наголосив, що наразі значних проблем із транспортуванням допомоги в Україну не було.

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