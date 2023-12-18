Соцмережа Х потрапила під розслідування в ЄС: деталі

Європейська комісія відкрила провадження щодо порушення Закону про цифрові послуги (DSA) та поширення токсичного вмісту у соціальній мережі американського мільярдера Ілона Маска Х. Про це повідомляє Politico, передає НСН.

Соцмережа Х потрапила під розслідування в ЄС

“У понеділок Європейська комісія відкрила провадження щодо порушення Закону про цифрові послуги (DSA) у X, раніше відомому як Twitter, після того, як мільярдер і його компанія були піддані неодноразовим претензіям, що вони не роблять достатньо, щоб зупинити поширення дезінформації та ненависті в інтернеті”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чотири розслідування зосереджені на недотриманні мережі X правил протидії незаконному контенту та дезінформації, а також правилами щодо прозорості реклами та доступу до даних для дослідників.

Комісія також перевірить, чи не ввів X в оману своїх користувачів, змінивши синю позначку верифікації, які спочатку були запущені як інструмент перевірки, але тепер служать індикатором того, що користувач сплачує плату за підписку.

“Комісія ретельно розслідуватиме відповідність X вимогам DSA, щоб гарантувати захист європейських громадян в інтернеті — як того вимагає регламент”, – зазначила виконавчий віце-президент комісії з цифрової політики Маргрете Вестагер.

Місячне розслідування може обернетися для соціальної мережі Х штрафом в розмірі до 6% від світового доходу компанії.

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