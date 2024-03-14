Шоколад може стати за ціною золота: яка причина та чого очікувати

У цьому році криза у світовому виробництві шоколаду може загостритися. Великі заводи з переробки какао-бобів у Кот-д’Івуарі та Гані припинили або скоротили виробництво через обмежені можливості закупівлі сировини. Це може призвести до підвищення цін на шоколад у всьому світі.

Про проблеми світового виробництва шоколаду пише Reuters, передає НСН.

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Як зазначається, за останній рік ціни на какао зросли більш як удвічі та побили численні рекорди. Світові ціни на шоколад для споживачів також вже піднялися.

В усьому винен дефіцит какао-бобів, який виник через трирічний період неврожаїв у країнах Африки на тлі зміни клімату. Очікується, що ця тенденція збережеться і на четвертий рік. При цьому Кот-д’Івуар та Гана виробляють майже 60% світових запасів какао.

Івуарійський державний переробник какао-бобів Transcao, один з дев’яти найбільших заводів країни, заявив, що припинив купувати боби через їх надвисоку ціну. У компанії сказали, що досі перероблюють запаси, але не уточнили, на якій потужності працює наразі завод. При цьому джерела Reuters у галузі повідомили, що завод практично простоює. Найближчим часом у Кот-д’Івуарі можуть закритися ще кілька великих державних заводів.

Виробники шоколаду вже підвищили ціни. Роздрібні магазини США минулого року стягували за шоколадну продукцію на 11,6% більше, ніж у 2022 році.

Міжнародна організація какао (МОК) очікує, що цього сезону світове виробництво какао впаде на 10,9%, до 4,45 мільйона тонн. Крім того, через невідповідність попиту та пропозиції на ринку какао-бобів цього сезону виникне дефіцит у 374 тисячі тонн. Для порівняння, минулого сезону дефіцит становив 74 тисячі тонн.

МОК також очікує, що до кінця сезону світові запаси какао впадуть до найнижчого за 45 років рівня. Як повідомляється, ринок какао-бобів не бачив чотирирічного дефіциту з кінця 1960-х років.

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