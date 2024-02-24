На річницю війни Польща знову пошкодила українську агропродукцію – деталі

На річницю повномасштабного вторгнення Польща знову пошкодила вагони з українською агропродукцією. У цей раз замість українського зерна на землі опинились бобові. Про це заявило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає НСН.

На річницю війни Польща знову пошкодила українську агропродукцію

“У день другої річниці повномасштабного російського військового вторгнення, сьогодні біля 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами”, – підкреслило відомство.

Там уточнили, що на інцидент вже відреагував міністр Олександр Кубраков. Він назвав дії поляків системним знищенням української агропродукції. Процес схожий на сплановані диверсії, вказав чиновник.

“Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію”, – заявив він.

Також у міністерстві зазначили, що аналогічну скаргу вже втретє подав наш перевізник Укрзалізниця. Там теж чекають реакції правоохоронців.

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