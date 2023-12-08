Російські журналісти встановили імена тих, хто носить за президентом РФ володимиром путіним так звану “ядерну валізку”. Це два капітана першого рангу, які постійно супроводжують російського диктатора у всіх поїздках та візитах. Передає НСН.

Ходячі кнопки: ЗМІ встановили, хто носить за путіним “ядерну валізу”

За даними видання, на публічних заходах поруч із путіним невідлучно перебувають до восьми співробітників СБ президента. Серед них – два офіцери, які носять за диктатором “ядерну валізку”.

“Носії “кнопки” – це моряки, капітани першого рангу Дмитро Шумейко та Володимир Полещук. Вони з’являлися на публічних заходах до 2020 року, потім почалася епідемія і путін став набагато менше з’являтися на публіці, як і ці офіцери. Примітно, що колеги так і записують у телефонних книжках обох – “Діма кнопка” і “Кнопка”, що випливає з даних системи NumBuster”, – зазначено в повідомленні.

Останнім часом путін дуже рідко виїжджає за межі РФ. Однак, наприклад, під час його поїздки до Китаю восени цього року поряд із диктатором знову були присутні капітани першого рангу. Але журналісти не змогли розглянути їхні обличчя на фото, опублікованих Кремлем.

Цікаво, що донедавна і Полещук, і Шумейко могли виїжджати за кордон. Наприклад, дружина останнього перед повномасштабною війною публікувала в соціальних мережах фото сімейного відпочинку в Італії.

“13 охоронців, які аж до останнього часу супроводжують главу держави, це: Сергій Москаленко, Андрій Неронов, Олександр Купріянов, Герман Широков, Михайло Богданов, Андрій Анненков, Микита Біленький, Володимир Тимофєєв, Андрій Ластовецький, Максим Степанов, Євген Головков, Антон Мішенін та голова Служби безпеки президента з 2015 року Олексій Рубіжний”, – зазначає видання.

Журналісти також дізналися, що в 2021 році один із охоронців путіна, Неронов, отримував зарплату у розмірі 150 тисяч рублів на місяць.

При цьому в іншого охоронця, Сергія Москаленка, брата у 2018 році було затримано поліцією. Згідно з повідомленнями в поліцейських зведеннях, він “зберігав при собі 1,4 грам амфетаміну”, за що стосовно нього порушили кримінальну справу.

А брата іншого охоронця путіна, Михайла Богданова, у 2012 році було засуджено за застосування насильства до поліцейських.

“Проект” нагадав, що путін раніше неодноразово призначав своїх охоронців на високі посади. Наприклад, саме наближеність до “тіла” стала кар’єрним ліфтом для нинішнього глави Росгвардії Віктора Золотова. А Олексій Дюмін із охоронців путіна перескочив прямісінько у крісло губернатора Тульської області.

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