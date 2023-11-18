Як діють нові правила перевірки чоловіків на кордоні – подробиці

Українські прикордонники продовжують перевірки чоловіків, які у воєнний час й мобілізацію виїжджають за межі України. При цьому перевірки відбуваються кількома способами. Про це у своєму Telegram-каналі пише адвокат Сімутін, передає НСН.

Як діють нові правила перевірки чоловіків на кордоні

За словами фахівця, перевірки даних чоловіків відбувається на основі даних, якими володіють у ТЦК та СП. При цьому звірку можуть проводити у телефонному режимі. Також чоловіків перевіряють за допомогою системи “Оберіг”.

Сімутін стверджує, що якщо поїздка відбувається у вечірні години, то є великі шанси, що чоловікові не дозволяють покинути територію України. В іншому випадку доведеться чекати до ранку – коли запрацюють ТЦК та СП.

“Все виглядає так. Під час перетину кордону виключених з обліку після 24.02.2022 року перевіряють через ТЦК. І якщо раніше просто телефонували, то зараз використовують і базу “Оберіг”, – розповідає фахівець.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон з 1 листопада?

Уряд України запровадив зміни до правил перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 60 років, які діяли з початку повномасштабного вторгнення росії. З 1 листопада 2023 року такі чоловіки можуть виїжджати за кордон за наявності спеціальних документів, що підтверджують право на виїзд. Згідно з новими правилами, виїзд за кордон мають право чоловіки за кількома критеріями. Серед яких є стан здоров’я, навчання, сімейні обставини. Це, зокрема, такі групи осіб:

За станом здоров’я зможуть виїхати особи з інвалідністю та військовослужбовці для лікування за кордоном. При цьому слід мати дозвіл та документи, що підтверджують згоду медзакладу на прийом та лікування військового.

зможуть виїхати особи з інвалідністю та військовослужбовці для лікування за кордоном. При цьому слід мати дозвіл та документи, що підтверджують згоду медзакладу на прийом та лікування військового. Для навчання можуть виїхати студенти та курсанти закладів освіти. Вони можуть виїхати для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі.

можуть виїхати студенти та курсанти закладів освіти. Вони можуть виїхати для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі. Держслужбовці можуть виїхати у відрядження. Таке відрядження має бути затверджене офіційними документами.

За сімейними обставинами можуть виїхати особи, які мають родичів з інвалідністю. Йдеться про такі категорії осіб:

особи, мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України. особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи; баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах — у супроводі працівників закладу догляду.

Для допомоги ЗСУ можуть виїхати водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу. Також можуть покинути Україну діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені; спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Як отримати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіка?

Для отримання дозволу на виїзд за кордон чоловіку необхідно звернутися до військового комісаріату за місцем проживання. Військовий комісаріат приймає рішення про видачу дозволу на виїзд за кордон протягом 10 робочих днів. Для цього потрібно надати такі документи:

Заяву про виїзд за кордон;

Копію паспорта громадянина України;

Копію військового квитка;

Документи, що підтверджують право на виїзд за кордон, відповідно до нової редакції Правил перетину державного кордону України.

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