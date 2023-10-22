Скандальний американський мільярдер Ілон Маск вдався до чергової провокації у своїй соцмережі Х, в минулому відомої як Twitter. Про це пише Уніан, передає НСН.

Ілон Маск запропонував перейменувати “Вікіпедію”, додавши в назву матюки

Цього разу мільярдер запропонував перейменувати “Вікіпедію” на “Х*їпедію”.

Вже певний час між Ілоном Маском та керівником “Вікіпедії” Джиммі Велсом триває публічна суперечка. Велс критикує Маска за те, що він почав продавати за гроші “синю галочку” верифікації аккаунтів в Твітері.

“Ілон Маск видалив усі основні функції, завдяки яким можна навіть віддалено відрізнити справжніх журналістів від фейків”, – написав він у своєму Твітері кілька днів тому.

Спочатку Маск у своєму твітері попросив “пофіксити вокіпедію”, а сьогодні опублікував пост, в якому висловив сумнів, що “Вікіпедія” потребує такої кількості грошей, які вона збирає через пожертви.

“Ви коли-небудь замислювалися, чому Фонд Вікімедіа хоче стільки грошей? Це, звичайно, не потрібно для роботи Вікіпедії. Ви можете буквально розмістити копію всього тексту на своєму телефоні! Отже, на що гроші? Допитливі уми хочуть знати…” – написав Маск, натякаючи, що “Вікіпедії” не потрібна велика кількість дороговартісних серверів.

А згодом Маск видав черговий твіт:

“Я дам їм мільярд доларів, якщо вони змінять назву на Х*їпедія”, – написав він, додавши скріншот з оголошенням-проханням “Вікіпедії” про донати.

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